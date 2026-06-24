Ολυμπιακός: Το «ερυθρόλευκο» αντίο στον Τάκη Γκώνια

Το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ελληνική κοινωνία πενθεί, καθώς έφυγε από την ζωή ο παλαίμαχος μέσος και μέχρι πρότινος προπονητής, Τάκης Γκώνιας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε με μια ανακοίνωση τα συλληπητήριά της στους οικείους του 54χρονου πρώην ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.



Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.



Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.



Καλό ταξίδι, Τάκη.