Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Το «ερυθρόλευκο» αντίο στον Τάκη Γκώνια

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τάκη γκώνια και ευχήθηκε συλληπητήρια στους οικείους του.

olympiacos.org
olympiacos.org
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ελληνική κοινωνία πενθεί, καθώς έφυγε από την ζωή ο παλαίμαχος μέσος και μέχρι πρότινος προπονητής, Τάκης Γκώνιας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε με μια ανακοίνωση τα συλληπητήριά της στους οικείους του 54χρονου πρώην ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Τάκη.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader