Ολυμπιακός: Το «ερυθρόλευκο» αντίο στον Τάκη Γκώνια
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τάκη γκώνια και ευχήθηκε συλληπητήρια στους οικείους του.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ελληνική κοινωνία πενθεί, καθώς έφυγε από την ζωή ο παλαίμαχος μέσος και μέχρι πρότινος προπονητής, Τάκης Γκώνιας.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε με μια ανακοίνωση τα συλληπητήριά της στους οικείους του 54χρονου πρώην ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων».
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.
Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Καλό ταξίδι, Τάκη.