Τάκης Γκώνιας: Την Πέμπτη 25/6 η κηδεία του

Το πρωί της Τετάρτης (24/6) ο Τάκης Γκώνιας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, σοκάροντας τον ελληνικό αθλητισμό και σκορπώντας την θλίψη.

Το τελευταίο αντίο θα πουν φίλοι και συγγενείς στον γνωστό Έλληνα παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και προπονητή την Πέμπτη 25/6 το απόγευμα στη Λιβαδειά στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα.

Ο Τάκης Γκώνιας γεννήθηκε το 1971 στη Λιβαδειά και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Παναθηναϊκό Κυριακίου. Οι καλές του εμφανίσεις τράβηξαν τα βλέμματα του Λεβαδειακού, οπού και πήρε μεταγραφή το 1987 όταν και έγινε επαγγελματίας. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 1992 και την επόμενη χρονιά έκανε το μεγάλο βήμα, είχε προτάσεις επίσης από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, επέλεξε όμως να πάει στον Ολυμπιακό που τότε περνούσε τα «πέτρινά» του χρόνια, λόγω των «ερυθρόλευκων» συναισθημάτων του.

Τέλος έπαιξες επίσης στον Ηρακλή (1997-1998 και 2002-2003), σειρά είχε η Σπόρτινγκ Χιχόν, ο Πανηλειακός, ο Πανιώνιος, η Μεσίνα και η Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε.