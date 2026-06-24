«Βόμβα» από Κωνσταντέλια: Αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδας - Η ανάρτησή του

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προχώρησε σε μια δήλωση που σόκαρε το πανελλήνιο, καθώς δήλωσε πως αποσύρεται από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε γνωστό πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας καθώς, όπως ανέφερε θέλει να επικεντρωθεί στην οικογένειά του.

Δείτε το story του Κωνσταντέλια

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».