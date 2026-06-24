Stoiximan GBL: Στον ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Νέα τηλεοπτική «στέγη» για τη Stoiximan GBL, αφού μετακομίζει για τα επόμενα τρία χρόνια στον ΣΚΑΪ.

Το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα από την ΕΡΤ, με τη συμφωνία να είναι 25 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια, συν μπόνους κατάκτησης τίτλου, αλλά και για κάθε θέση. Επίσης περίπου 1.5 θα μοιραστεί σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ θα υπάρξει σημαντική αύξηση για όλες τις ομάδες.

Μετά από πολλές μέρες η συμφωνία είναι οριστική και οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα μεταδίδονται από το ΣΚΑΪ μέχρι το 2029, με τις ψήφους στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ να είναι 14-0 για την προσφορά του ΣΚΑΪ.

Πως θα γίνει η κατανομή των χρημάτων

Η κατανομή των χρημάτων θα γίνει αυτή από την πρώτη κιόλας χρονιά της συνεργασίας με τον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα λάβουν το μεγαλύτερο ποσό, καθώς αποτελούν τις κορυφαίες ομάδες του προϊόντος που λέγεται μπάσκετ. Οι «αιώνιοι» από το νέο τηλεοπτικό deal αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους από 1.5 εκατομμύριο ευρώ έκαστος, καθώς την περσινή σεζόν είχαν εισπράξει από 300.000 ευρώ λιγότερα για να δοθούν περισσότερα χρήματα στις υπόλοιπές ομάδες.

Για την δεύτερη και την τρίτη σεζόν της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πάρουν ακόμη περισσότερα χρήματα, καθώς τον πρώτο χρόνο το ποσό που μοιράζεται είναι 6.350.000 ευρώ, ενώ τα δυο επόμενα από 7.350.000 για κάθε χρόνο.

Όσο για τις υπόλοιπες 12 ομάδες θα υπάρχει μια αύξηση των εσόδων τους που υπολογίζεται στα 30 έως 40.000 ευρώ ανά ΚΑΕ για την πρώτη σεζόν, ενώ μεγαλώνει σημαντικά το ποσό τις δυο επόμενες χρονιές, όπου υπάρχει αύξηση ενός εκατομμυρίου ανά αγωνιστική περίοδο σε σχέση με αυτή που θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά.

Ασφαλώς και προβλέπονται μπόνους για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και για το πλασάρισμα στη βαθμολογία των ομάδων, ωστόσο, αυτή η αύξηση που υπάρχει στα έσοδα των ομάδων από το τηλεοπτικό συμβόλαιο δείχνουν και τη δυναμική του προϊόντος, μετά τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται από τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR σταθερά στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης (ΠΑΟΚ και Άρης), όσο και συνολικά από όλους τους συλλόγους της Stoiximan GBL.