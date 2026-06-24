Ινφαντίνο για τα hydration breaks: «Δεν υπάρχουν πρόσθετα έσοδα, είναι καθαρά αθλητικό ζήτημα»

Το Μουντιάλ του 2026 έχει ξεκινήσει και προφανώς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού. Ωστόσο το ενδιαφέρον δεν παραμένει μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς τα hydration breaks ή διαλλείματα ενυδάτωσης έχουν προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα διαρκεί συνολικά έξι λεπτά, τρία λεπτά για το πρώτο ημίχρονο και άλλα τρία αντίστοιχα στο δεύτερο. Κατά την διάρκεια λοιπόν αυτού του διαλλείματος η αγωνιστική δράση διακόπτεται και την θέση της παίρνουν λίγα λεπτά διαφημίσεων, γεγονός που δημιουργεί σάλο, καθώς όλοι κάνουν λόγο περί οικονομικού κινήτρου, κάτι που ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA αρνείται κατηγορηματικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζάνι Ινφαντίνο:

«Δεν υπάρχουν πρόσθετα έσοδα για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες υπογράφηκαν πολύ νωρίτερα. Επομένως, αυτό δεν είναι οικονομικό ζήτημα για εμάς. Για εμάς, είναι καθαρά αθλητικό ζήτημα.

Ο κύριος λόγος είναι η ζέστη, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται σε 39 ημέρες, με ομάδες που ενδεχομένως να παίξουν οκτώ αγώνες σε αυτές τις ημέρες, το να έχουμε λίγο χρόνο για ξεκούραση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι ομάδες, σε κάθε αγώνα, παίζουν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε ότι ένας προπονητής μπορεί να έχει την ευκαιρία να επηρεάσει έναν αγώνα κάνοντας προσαρμογές απλώς και μόνο επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, ενώ σε έναν άλλο αγώνα, όπου η θερμοκρασία είναι ελαφρώς χαμηλότερη, ο ίδιος προπονητής δεν έχει την ίδια ευκαιρία».