Νεϊμάρ: Η επιστροφή του μετά τον τραυματισμό και το αινιγματικό «Last dance»

Το όνομα του Νεϊμάρ είναι ένα από αυτά που βρίσκονται στο επίκεντρο στο φετινό Μουντιάλ, καθώς πολλοί περιμένουν την στιγμή που θα κάνει το ντεμπούτο του στην διοργάνωση.

Ο 34χρονος πια Νεϊμάρ δεν κατάφερε να αγωνιστεί στα δύο πρώτα παιχνίδια κόντρα σε Μαρόκο και Αϊτή, καθώς ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα τραυματισμού. Ωστόσο ο προπονητής της Σελεσάο, Κάρλο Αντσελότι επιβεβαίωσε πως ο Βραζιλιάνος αστέρας θα αγωνιστεί κόντρα στην Σκωτία.

«Ο Νεϊμάρ μπορεί να αγωνιστεί, προπονείται καλά και είναι έτοιμος. Είμαι πολύ χαρούμενος με εκείνον», ανέφερε ο Ιταλός προπονητής.

🚨🇧🇷 OFFICIAL: Neymar Jr day at the World Cup, he can play and 100% available. 🔙



“Neymar can play, he’s training very well and he’s ready. I am very happy with him”, says Carlo Ancelotti. ✅ pic.twitter.com/y3ZXOSkTel — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Το «last dance» που λίγοι πρόσεξαν

Από την άλλη ο Νεϊμάρ προχώρησε σε μια αινιγματική κίνηση, καθώς άλλαξε την εικόνα προφίλ του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram γράφοντας «The Last Dance». Αυτή η κίνηση αποτυπώνει το ενδεχόμενο της απόσυρσης του από την εθνική Βραζιλίας.