Μουντιάλ: Ο Μπέλιγχαμ πήρε το βραβείο του MVP και... απόρησε

Η Αγγλία και η Γκάνα ήρθαν ισόπαλες (0-0) τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/6) για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου και ουσιαστικά εξασφάλισαν και οι δυο την πρόκριση καθώς έφτασαν στους τέσσερις βαθμούς μια αγωνιστική πριν το τέλος της φάσης των ομίλων.

Οι Άγγλοι ήταν καλύτεροι, είχαν δοκάρι, όμως οι Αφρικανοί στάθηκαν πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό με ρεσιτάλ αμυντικής λειτουργίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τζούντ Μπέλιγχαμ ανακυρήχθηκε ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης, με τον ίδιο να είναι... έκπληκτος για αυτό.

Συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε μετά την απονομή του βραβείου του και τόνισε πως δεν θεωρεί πως αυτός ήταν ο MVP του ματς, ενώ ανέφερε πως θα έπρεπε να το πάρει κάποιος από τους αμυντικούς της Γκάνας.

Αρχικά δήλωσε: «Δεν άξιζα το βραβείο, για να είμαι ειλικρινής. Πιθανώς έπρεπε να το δώσουν σε έναν από τους παίκτες τους που αμύνθηκαν τόσο καλά.

Είχα μερικές στιγμές, ήταν δύσκολο να μπω στο ματς, αλλά είμαι ευγνώμων σε όποιον με ψήφισε, αλλά θα έπρεπε να το πάρει ένας παίκτης της Γκάνας, συγχαρητήρια στα παιδιά» ενώ συνέχισε σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Αγγλία αδυνατεί να επικρατήσει στα παιχνίδια της στις δεύτερες αγωνιστικές των ομίλων των διοργανώσεων που συμμετέχει: «Όπως πάντα έχουμε τον... πυρετό των δεύτερων παιχνιδιών. Η Αγγλία πάντα κερδίζει το πρώτο ματς τα πάει καλά αλλά μετά φέρνει ισοπαλία στο δεύτερο.

Αυτό είναι οκ, η Γκάνα έπαιξε για την ισοπαλία, μιας και με αυτό το αποτέλεσμα προκρίνεται και τους βγάζω το καπέλο, τα πήγαν περίφημα».