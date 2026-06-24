Αγγλία - Γκάνα 0-0: «Λευκή» ισοπαλία και πρόκριση για τις δυο ομάδες

Αγγλία και Γκάνα αναμετρήθηκαν στο ντέρμπι του ομίλου τους και βολεύτηκαν με την ισοπαλία χωρίς τέρματα.

Οι Άγγλοι ως ποιοτικότερη ομάδα είχε τις ευκαιρίες και ένα δοκάρι όμως δεν κατάφερε να σκοράρει απεναντι στην καλή αμυντική λειτουργία των Γκανέζων και έτσι οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό και κλείδωσαν την πρόκριση.

Η αναμέτρηση

Οι Άγγλοι είχαν την υπεροχή, την κατοχή, όμως δεν είχαν ουσία. Ή μάλλον δεν τους επέτρεπαν να έχουν ουσία οι Γκανέζοι οι οποίοι έκλειναν καλά τους χώρους και δεν επέτρεπαν στα λιοντάρια να δημιουργήσουν προϋποθέσεις.

Η πρώτη ευκαιρία ήταν στο 13’ με ‘ενα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή από τον Ράις, που είδε την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό ποιοτικά, με τους 'Αγγλους να ψάχνουν τρόπο να σκοράρουν και με τους Γκανέζους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποια αντεπίθεση για να σοκάρουν τους Βρετανούς.

Η δεύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου ήταν και πάλι από τον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα και πάλι ψηλά.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Αφρικανοί μπήκαν δραστήριοι και άρχισαν να παίρνουν πρωτοβουλίες, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποια απειλή για την εστια του Πίκφορντ. Από την άλλη τα τρία λιοντάρια δεν μπορούσαν με τίποτα να διασπασουν την άμυνα των Γκανέζων, επομένως έψαχνε την ευκαιρία με στατικές φάσεις να κάνει ζημιά, όπως στο 60' όταν μετά από φάουλ του Ράις, μια κεφαλιά του Άντερσον που πήδηξε μόνος του, χτύπησε στα σώματα και πέρασε κόρνερ.

Στο 69' ήρθε μια σημαντική ευκαιρία στην εστία μετά από ώρα, όταν ο Κέιν βρέθηκε έξω από την περιοχή με χώρο, όμως το αριστερό σουτ του μπλόκαρε ο Ασάρε.

Η επόμενη μεγάλη στογμή ήταν και πάλι με την Αγγλία μετά από ώρα στο 85', όταν σουτ του Σάκα εξουδετέρωσε ο Ασάρε, ενώ ενα λεπτό μετά οι Βρετανοί έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία με τον Ο'Ράιλι να βρίσκει το δοκάρι και τον Κέιν να αστοχεί.

Συνθέσεις:

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς, Κόνσα, Γκουέχι, Σπένς (Ο’Ράιλι 65’), Άντερσον(Ρότζερς 73’), Ράις, Μαντουέκε (Ράσφορντ 83’), Μπέλιγχαμ( ‘Εζε 73’), Γκόρντον (Σάκα 65’), Κέιν

Γκάνα: Ασάρε, Μενσά, Οπόκου, Ατζετέι, Σενάγια (Οπόνγκ 87’), Πάρτει, Γουίλιαμς (Ισαχάκου 65’), Γιρένκι, Σιμπό, Σεμένιο, Αγιού (Αμπού 65’ - Μπάμπα 90’)