Παγκόσμιο Κύπελλο: Το απίθανο στατιστικό που συνδέει Μέσι και Ρονάλντο

Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι. Ή Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Μικρή σημασία έχει η σειρά, καθώς οι δυο GOAT του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου μας προσφέρουν θέαμα τις τελευταίες δυο δεκαετίες.

Ο Αργεντίνος σούπερ στάρ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Πορτογάλος αστέρας με τα σημερινά γκολ του έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ, ενώ είναι καθ'οδόν για να ξεπεράσει τα 1000 γκολ καριέρας. Μιλάμε για δυο πραγματικούς θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που σίγουρα είναι στην συζήτηση για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Cristiano Ronaldo, 41, celebrating a brace at his sixth World Cup like it still means everything. 🇵🇹



Lionel Messi, 38, doing the exact same at his sixth World Cup. 🇦🇷



Portugal’s all-time top scorer. Argentina’s all-time top scorer.



They have won it all, broken every record,… pic.twitter.com/3ZiBtyCm9A — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026

Όμως πέρα από την κοινή τους πορεία, πλέον τους ενώνει και ακόμα ένα, σπουδαίο, σημαδιακό ρεκόρ. Το πρώτο γκολ του Μέσι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν στις 16 Ιουνίου του 2006 απέναντι στην Σερβία και Μαυροβούνιο, στην φάση των ομίλων, ενώ το τελευταίο ήταν στις 22 Ιουνίου του 2026 απέναντι στην Αυστρία. Από την άλλη, το πρώτο γκολ του Ρονάλντο σε Μουντιάλ ήταν στις 17 Ιουνίου του 2006 απέναντι στο Ιράν, ενώ φυσικά το τελευταίο ήταν το βράδυ της Τρίτης (23/6) κόντρα στο Ουζμπεκιστάν.

Αυτό σημαίνει πως η απόσταση των πρώτων και των τελευταίων γκολ που έχουν πετύχει οι δυο τρομεροί ποδοσφαιριστές έχουν απόσταση ακριβώς 20 χρόνων και έξι ημερών. Και των δύο!

Ζήσαμε την εποχή των Μέσι και Κριστιάνο και τις ζούμε ακόμα, για λίγο ή πολύ. Ας ευχαριστηθούμε αυτό που μας προσφέρουν όσο ακόμα μπορούμε, χωρίς συγκρίσεις και ας χαρούμε με την ψυχή μας δυο από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.