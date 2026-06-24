Η απάντηση του Μέσι για το αν θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030

Ο Λιονέλ Μέσι κάνει... πράγματα και θαύματα και στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έχει ήδη πέντε γκόλ σε δυο ματς και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Ο Αργεντίνος σούπερ στάρ είναι σε τρομερή κατάσταση, κάνει ότι θέλει μέσα στο γήπεδο και παρόλο το γεγονός ότι είναι 39 χρονών, αυτό δεν φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Αυστρία, ο GOAT ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το εάν συνεχίσει να αγωνίζεται. Παρόλο που θα περίμενε κανείς να πει ότι μεγάλωσε και είναι μια απο τις τελευταίες του χρονιές, ο Λέο απάντησε καταφατικά λεγοντας: «Ναι, ναι, θα συνεχίσω μερικά χρόνια ακόμα. Όσο μπορώ να συνεισφέρω, όσο αισθάνομαι καλά σωματικά και όσο βοηθάω τους συμπαίκτες μου... θα συνεχίζω να παίζω».

Τότε ο Αργεντίνος δημοσιογραφος έκανε την ερώτηση του... ενός εκατομμυρίου. Όταν τον ρώτησε αν αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, ο Μέσι χαμογέλασε και είπε: «Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτή την στιγμή. Είναι λίγο μακρινό, αλλά όπως είπα ζώ την κάθε μέρα και απολαμβάνω το παρόν». Πάντως σίγουρα δεν το αρνήθηκε.