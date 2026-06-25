Σπορ Λιονέλ Μέσι Κριστιάνο Ρονάλντο Ποδόσφαιρο

Το δίλημμα Ρονάλντο-Μέσι και στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας

Η «κόντρα» για το ποιος είναι ο κορυφαίος, Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέσι, έφτασε μέχρι το κοινοβούλιο της Αυστραλίας.

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Διαχρονικά το δίλλημα Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέσι «βασανίζει» και «χωρίζει» εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο.

Πλέον… πέρασε και στην πολιτική.

Ο Μπεν Σμολ, βουλευτής των Φιλελευθέρων, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας «έμπλεξε» τους δύο σούπερ σταρ με τα κοινωνικά «ρεύματα» που επικρατούν, καθώς υποστήριξε πως ο μεν Πορτογάλος είναι πιο δημοφιλής στις πιο συντηρητικές κοινωνίας ο δε Αργεντινός στις λεγόμενες προοδευτικές.

Σχολίασε  πως ο CR7 βρίσκεται μπροστά στις προτιμήσεις των συμπατριωτών του γιατί συμβολίζει τομείς όπως την πειθαρχία, τη συνεχή προσπάθεια και την επιτυχία ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, κάτι που αντιπροσωπεύει τους Αυστραλούς.

Ανέφερε μάλιστα πως τα συγκεκριμένα ευρήματα ήταν αποτέλεσμα έρευνας που έγινε σε 26 χώρες.

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Σπορ Λιονέλ Μέσι Κριστιάνο Ρονάλντο Ποδόσφαιρο

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