Έπος: Ο Μέσι ίπταται στους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης στην αγκαλιά του... Spider-Man

Ο Λιονέλ Μέσι τα έχει σαρώσει όλα μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς φιγουράρει στην πρώτη θέση των σκόρερ, έχοντας πάρει την Αργεντινή από το «χέρι» στον δρόμο προς τον τελικό.

Βέβαια παρόλο που είναι στην κορυφή στην λίστα των γκόλ του Μουντιάλ, φαίνεται πως δεν τα πάει και... ιδιαίτερα καλά με τα ύψη. Για να εξηγήσουμε, ο Αργεντίνος σούπερ στάρ, καθώς βρίσκεται στην Αμερική, συμμετείχε στο promo video της νέας ταινίας «SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY».

Στο μικρής διάρκειας βίντεο εμφανίζεται ο ηθοποιός που υποδύεται τον σούπερ ήρωα, Τόμ Χόλαντ, μέσα σε ένα mini market, στο οποίο μπαίνει μέσα ο Μέσι αναζητώντας τον... Spider-Man. Ο Χόλαντ (γνωστός ποδοσφαιρόφιλος) μόλις βλέπει τον GOAT τα χάνει και αφού επιβεβαιώνει πως είναι όντως αυτός, μεταμφιέζεται και παίρνει τον θρύλο του ποδοσφαίρου για μια βόλτα στον... ουρανό της Νέας Υόρκης.