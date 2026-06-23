Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0: «Ξέσπασε» με σκόρερ τον... ρέκορντμαν Ρονάλντο

Η Πορτογαλία ξέσπασε στο Ουζμπεκιστάν (5-0) με σόου του Κριστιάνο Ρονάλντο που έδωσε απαντήσεις και έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε έξι διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο με δυο γκολ του CR7 και ένα του Νούνο Μέντες, ενώ στην επανάληψη παρόλο που οι Ουζμπέκοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, ένα αυτογκόλ από τους Ασιάτες τους έκοψε τα πόδια. Ο Λεάο στο 87' έκανε το τελικό 5-0.

Η αναμέτρηση

Η Πορτογαλία ξεκίνησε δυναμικά και έχασε τις πρώτες ευκαιρίες στο 1’ και στο 3’ με τους Μπρούνο Φερνάντες και Ρονάλντο αντίστοιχα να μην μπορούν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντι έχει ακούσει πολλά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ήρθε η στιγμή του και έσπασε το ρόδι στο 6ο λεπτό όταν μετά από σέντρα του Κανσέλο, ο CR7 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σούτ.

Στο 17’ η Πορτογαλία κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και ενώ όλοι περίμεναν να εκτελέσει ο Ρονάλντο, έγινε το απρόσμενο και ο Νούνο Μέντες έκανε το 2-0 με απευθείας εκτέλεση.

Το Ουζμπεκιστάν μείωσε με τρομερό σουτ του Γκανιέβ όμως πάνω που πήγε να πάρει τα πάνω του και να ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι, το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ στον Κανσέλο.

Οι Πορτογάλοι αφού δεν έπαθαν την ψυχρολουσία του γκολ, κατάφεραν να κάνουν τρια τα τέρματά τους πριν το ημίχρονο, όταν ο Κριστιάνο βγήκε τετ-α-τετ μετά από κάθετη πάσα του Μπρούνο Φερνάντες και πλάσαρε υποδειγματικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ασιάτες προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις γα γκολ, όπως και κανανε στο 52' με ένα σουτ του Φαεζουλάεφ και στο 57' με τον Γκανιέφ χωρίς όμως να ανησυχήσει ο Ντιόγκο Κόστα.

Οι Πορτογάλοι σε κάθε στατική φάση κάνανε και μια κομπίνα, όπως και στο 60ο λεπτό όταν μετά απο εκτέλεση κόρνερ χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από το χέρι του τερματοφύλακα Νεμάτοφ.

Ο Ράφαελ Λεάο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 87' με όμορφο, δυνατό τελείωμα στο παραθυράκι του Νεμάτοφ για το τελικό 5-0.

Συνθέσεις:

Πορτογαλία: Κόστα, Κανσέλο (Σεμέδο 46'), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Νέβες (Μπερνάρντο Σίλβα 76'), Βιτίνια (Λεάο 83'), Νέτο (Κονσεισάο 46'), Φερνάντες, Φέλιξ (Τρινκάο 64'), Ρονάλντο

Ουζμπεκιστάν: Νεμάτοφ, Κουσάνοφ, Αμπντουλάεφ, Ασουρμάτοφ, Καρίμοφ (Τζιγιάνοφ 90'), Καρμομπέκοφ (Μοζγκοβόι 46'), Σουκούροφ (Εσάνοφ 90'), Νασρουλάεφ (Αλιζόνοφ 46'), Γκάνιεφ, Φαεζουλάεφ (Σεργκέφ 73'), Σομουρόντοφ