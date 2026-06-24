Τρομερό στιγμιότυπο: Ο Ασάρι προσευχήθηκε για όλη την αποστολή της Γκάνας μετά την πρόκριση

Η Γκάνα κατάφερε και άντεξε και ήρθε ισόπαλη με την Αγγλία, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα πρόκρισης στην φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς έφτασε τους τέσσερις βαθμούς.

Μετά το τέλος του αγώνα ολόκληρη η αποστολή της ομάδας αγκαλιάστηκε, σχημάτισε έναν κύκλο, στον οποίο μπήκε και γονάτισε ο τερματοφύλακας της ομάδας, Μπέντζαμιν Ασάρι, ο οποίος προσευχήθηκε για όλους τους συμπαίκτες του ευχαριστώντας τον Θεό για όσα ζούν και όσα κατάφεραν, δημιουργώντας ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο.