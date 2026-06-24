Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

Το πρωί της Τετάρτης (24/6) ο Τάκης Γκώνιας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, σοκάροντας τον ελληνικό αθλητισμό και σκορπώντας την θλίψη.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αποχαιρετά τον προπονητή που ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ομάδα της Βοιωτίας.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη».

Ποιός ήταν ο Τάκης Γκώνιας

Ο Τάκης Γκώνιας γενήθηκε το 1971, ήταν επιθετικός μέσος και αγωνίστηκε σε αρκετές ιστορικές ομάδες όπως οι Λεβαδειακός, Ολυμπιακός, Ηρακλής και Πανιώνιος. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στον Π.Σ. Παναθηναϊκό στο Κυριάκι Βοιωτίας, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό για την Σπόρτινγκ Χιχόν αλλά και την Μεσίνα.

Μόλις κρέμασε τα παπούτσια του, πρίν ασχοληθεί με την προπονητική ήταν τηλεοπτικός σχολιαστής ενώ έπαιξε και επαγγελματικά γκόλφ στον Όμιλο Γκολφ της Γλυφάδας. Την προπονητική την ξεκίνησε το 2013 από την Γλυφάδα, ενώ δούλεψε στην συνέχεια σε ομάδες όπως η Επισκοπή, η Καλλιθέα αλλά και ο Εργοτέλης. Τέλος στις 29 Ιουνίου 2021 προσελήφθη από την αιγυπτιακή Πίραμιντς που αγωνίζεται στην Α' Κατηγορία της Αιγύπτου όπου και παρέμεινε για δύο χρόνια.