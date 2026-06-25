Τάκης Γκώνιας: Το τελευταίο «αντίο» στον 54χρονο στην Λιβαδειά

Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Τάκη Γκώνια το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) στην Λιβαδειά.

Ο 54χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και μέχρι πρότινος προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτη (24/6) προκαλόντας σοκ και θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινωνία. Η τελετή έγινε στον ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην πόλη καταγωγης του, την Λιβαδειά, με πλήθος φίλων, συγγενών και κοντινών του προσώπων να βρίσκονται εκεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Εκεί βρέθηκαν και πρώην ποδοσφαιριστές που μοιράστηκαν μαζί του τα γήπεδα εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Μανιάτης, αλλά και ο πρόεδρος του Λεβαδειακού, Γιάννης Κομπότης. Επίσης εκεί βρέθηκε και ο πρώην γιατρός του Ολυμπιακού Χρήστος Δάρας, ο οποίος είχε χειρουργήσει τον εκλιπόντα όταν είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

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