Οι Γερμανοί στέλνουν Κυζιρίδη στο «Big 4» της Stoiximan Super League

Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν μπει στη «μάχη» της διεκδίκησης του διεθνούς ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Κυζιρίδη, ο οποίος έκανε καταπληκτική σεζόν στην Σκωτία με τη Χαρτς.

Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «fussballeuropa» αναφέρει ότι και οι 4 σύλλογοι θέλουν να φέρουν πίσω στην Ελλάδα το διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή ο οποίος όμως εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τη Χαρτς μέχρι το 2028. Η Σκωτσέζικη ομάδα θα ζητήσει ένα ποσό μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Ο Κυζιρίδης εξαργύρωσε την πολύ καλή σεζόν με τη Χαρτς με την κλήση στην Εθνική Ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνοντας επίσημο ντεμπούτο στις 7 Ιουνίου και την αναμέτρηση με την Ιταλία.