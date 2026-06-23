Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ

Οι Γερμανοί στέλνουν Κυζιρίδη στο «Big 4» της Stoiximan Super League

Γερμανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για μεταγραφή του διεθνή εξτρέμ στην Ελλάδα, με τις μεγάλες της Super League να τον διεκδικούν.

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Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν μπει στη «μάχη» της διεκδίκησης του διεθνούς ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Κυζιρίδη, ο οποίος έκανε καταπληκτική σεζόν στην Σκωτία με τη Χαρτς. 

Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «fussballeuropa» αναφέρει ότι και οι 4 σύλλογοι θέλουν να φέρουν πίσω στην Ελλάδα το διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή ο οποίος όμως εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τη Χαρτς μέχρι το 2028. Η Σκωτσέζικη ομάδα θα ζητήσει ένα ποσό μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει. 

Ο Κυζιρίδης εξαργύρωσε την πολύ καλή σεζόν με τη Χαρτς με την κλήση στην Εθνική Ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνοντας επίσημο ντεμπούτο στις 7 Ιουνίου και την αναμέτρηση με την Ιταλία. 

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Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ

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