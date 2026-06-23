ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από Ελουστόντο ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τον μεταγραφικό σχεδιασμό για την νέα σεζόν και μετά την ανακοίνωση του νέου προπονητή, Αλέσιο Λίσι, φαίνεται πως είναι κοντά και στην πρώτη του μεταγραφή.

Ο λόγος για τον Αρίτζ Ελουστόντο ο οποίος βρίσκεται για όλη του την μέχρι τώρα καριέρα στην Ρεάλ Σοσιεδάδ και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Οι συζητήσεις με την πλευρά του πολύπειρου Ισπανού αμυντικού αφορούν διετές συμβόλαιο με 1,2 εκατομμύρια ευρώ απολαβές και βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο μέχρι τώρα.