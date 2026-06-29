ΠΑΟΚ: Νέα βελτιωμένη πρόταση για Γιαννούλη, πιέζει για την επιστροφή του

Ο Δημήτρης Γιαννούλης εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να εντείνει τις προσπάθειές του για την επιστροφή του διεθνούς αριστερού μπακ στην Τούμπα.

Ο 30χρονος αμυντικός, που ανήκει στην Άουγκσμπουργκ μετά τη μεταγραφή του από τη Νόριτς, φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού, με τον ΠΑΟΚ να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να προχωρήσει σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Θεσσαλονικείς έχουν καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία φτάνει τα 3,5 εκατ. ευρώ, συν μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται για αυξημένη προσφορά σε σχέση με την προηγούμενη, που άγγιζε τα 3 εκατ. ευρώ μαζί με πρόσθετα οικονομικά κίνητρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια νέα επίσημη απάντηση από την Άουγκσμπουργκ, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρεί ανοιχτό τον φάκελο της υπόθεσης και εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.