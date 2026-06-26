Οι Σκωτσέζοι στέλνουνε τον Πενράις στους Ρέιντζερς για 3+1 χρόνια

Το όνομα του Τζέιμς Πενράις «παίζει» πολύ στην πατρίδα του. Ήδη από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρέιντζερς έχουν εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον του για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ.

Έτσι σύμφωνα με την η σκωτσέζικη ιστοσελίδα «Fitba Zone» αναφέρεται πως οι άλλοτε πρωταθλητές Σκωτίας έχουν συμφωνήσει με τον αμυντικό της Ένωσης για τα επόμενα 3+1 χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως οι πρωταθλητές Ελλάδος είχαν ξοδέψει για τον Πενράις περίπου στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ και ο Σκωτσέζος αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ , όπου κατέγραψε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τα κιτρινόμαυρα.