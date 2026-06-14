Η πρωταθληματική κούπα της ΑΕΚ ξεκινά περιοδεία σε Ελλάδα και Κωνσταντινούπολη

Η ΑΕΚ παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής (14/06) μια ξεχωριστή δράση για τους φίλους της ομάδας σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας εκδήλωση έξω από την Allwyn Arena για την έναρξη της περιοδείας της πρωταθληματικής κούπας.

Το τρόπαιο που κατέκτησε η Ένωση τη φετινή σεζόν θα ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της χώρας, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους της επαρχίας να το δουν από κοντά και να συμμετάσχουν στους εορτασμούς για την κατάκτηση του τίτλου.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας θα είναι η Καλαμάτα, η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε κατά την Επανάσταση του 1821, σε μια επιλογή με έντονο ιστορικό συμβολισμό.

Το ταξίδι της κούπας θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, με κορυφαία στιγμή την παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο. Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για την ΑΕΚ, καθώς συνδέεται άμεσα με τις ρίζες και την ιστορία του συλλόγου, αλλά και με τον ευρύτερο ελληνισμό.