Σπορ ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα Μεξικό Ποδόσφαιρο

ΑΕΚ: Ξανά μαζί Πινέδα με Αλμέιδα βλέπουν οι Μεξικανοί

Στο Μεξικό έχουν «φουντώσει» οι φήμες για Πινέδα και Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα.

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Ο Ορμπελίν Πινέδα ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα στο Μεξικό αναφέρουν ότι είναι σε επαφές με τη Μοντρέι, τη νέα ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Ο δημοσιογράφος, Ντιέγκο Αρμάντο Μεδίνα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα έχει ήδη προσεγγίσει τον Πινέδα για να τον υπογράψει. Σημειώνει δε, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία, γιατί ο 52χρονος προπονητής γνωρίζει πολύ καλά τον μέσο της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι η Ένωση έχει θέσει ρήτρα στον Μεξικανό χαφ στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο δεν είναι απαγορευτικό για τους top συλλόγους της πατρίδας του. Φυσικά, από τα μεταγραφικά σενάρια μέχρι την ολοκλήρωση της όποιας συμφωνίας υπάρχει μεγάλη απόσταση.

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Σπορ ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα Μεξικό Ποδόσφαιρο

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