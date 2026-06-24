Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία του Ντε Φράι σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, καθώς ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται προ των πυλών του «τριφυλλιού» και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Την αισιοδοξία γύρω από την υπόθεση ενίσχυσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ανέφερε μέσω των λογαριασμών του στα social media ότι ο Ολλανδός αμυντικός βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παρά το ενδιαφέρον που φέρονται να έχουν εκδηλώσει και άλλοι σύλλογοι.

🚨🟢⚪️ Understand Panathinaikos are closing in on Stefan de Vrij deal, agreement at the final stages.



Contract almost agreed and Pana waiting for de Vrij’s final green light, then… here we go. 🇬🇷 pic.twitter.com/bzHKnOJ4dD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει πρόταση που φαίνεται να ικανοποιεί τον έμπειρο στόπερ τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά. Καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις έπαιξε και η προοπτική που του παρουσιάστηκε, καθώς προορίζεται για βασικό πυλώνα του νέου πρότζεκτ της ομάδας.

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά το deal, ο Ντε Φράι αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν, ώστε να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.