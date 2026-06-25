Μουντιάλ 2026: Προσήχθη ο Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Σιάτλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Reuters», οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ «προκάλεσαν προβλήματα» στον επιθετικό του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι και στον βοηθό προπονητή, Σαΐντ Αλχόεϊ, καθυστερώντας την αποστολή της χώρας, καθώς εκείνη ταξίδευε στο Σιάτλ για τον αγώνα του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Αιγύπτου.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι αρχές της συνδιοργανώτριας χώρας χαλάρωσαν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για την αποστολή του Ιράν, μετά από παράπονα που έγιναν τόσο από την Τεχεράνη όσο και από την ίδια την ομάδα, όπου τόνιζαν πως οι αυστηροί κανόνες εισόδου διατάρασσαν τις προετοιμασίες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως απαιτήσει από τη χώρα της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει στήσει την προπονητική της βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού κατά τη διάρκεια του τουρνουά, να εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες πριν από τους αγώνες και να αναχωρεί λίγες ώρες μετά.

Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, είχε επικρίνει τα μέτρα αυτά ως άδικα και είπε ότι τα επαναλαμβανόμενα διασυνοριακά ταξίδια άφησαν τους παίκτες του κουρασμένους. Οι αρχές των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα επέτρεψαν στην ομάδα να φτάσει στο Σιάτλ δύο ημέρες πριν από τον αγώνα τους με την Αίγυπτο την Παρασκευή, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι για τα προηγούμενα παιχνίδια τους.