Μουντιάλ 2026: Ποιες ομάδες προκρίθηκαν και ποιες αποχαιρετούν

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 φτάνει προς το τέλος της και πλέον αρχίζει να διαμορφώνεται η εικόνα για τη φάση των «32», η οποία θα διεξαχθεί από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Πάμε να δουμε ποιες ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των «32», ενώ επτά στο σύνολο αποχαιρέτησαν πρόωρα τη διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, οι τρίτες ομάδες των ομίλων, η Νότια Κορέα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Σκωτία, διατηρούν σημαντικές ελπίδες πρόκρισης, με την τελική εικόνα να αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Ποιες ομάδες έχουν προκριθεί στους «32» του Μουντιάλ;

Μεξικό

Νότια Αφρική

Ελβετία

Καναδάς

Βραζιλία

Μαρόκο

ΗΠΑ

Γερμανία

Γαλλία

Νορβηγία

Αργεντινή

Κολομβία

Ποιες ομάδες έχουν αποκλειστεί μαθηματικά