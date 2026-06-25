Το Μουντιάλ των αυτογκόλ: Κοντά σε «αρνητικό» ρεκόρ από την φάση των ομίλων

Το Μαρόκο χρειάστηκε να ανατρέψει δύο φορές την εις βάρος του κατάσταση απέναντι στην αξιόμαχη Αϊτή, φτάνοντας τελικά σε νίκη γοήτρου που το έφερε στη δεύτερη θέση του 3ου ομίλου, πίσω από τη Βραζιλία στη διαφορά τερμάτων.

Ωστόσο, πέρα από την εξέλιξη της αναμέτρησης, το παιχνίδι έφερε στο προσκήνιο και ένα ιδιαίτερο στατιστικό της διοργάνωσης. Το πρώτο γκολ της Αϊτής προήλθε από αυτογκόλ του Γιασίν Μπουνού, όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά από κοντινή προσπάθεια του Τζοσέφ και κόντρα στον Μαροκινό τερματοφύλακα.

Το γκολ που χρέωσαν ως αυτογκόλ στον Μπουνού

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε το 11ο αυτογκόλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αριθμός που ήδη ξεπερνά κατά πολύ τη συγκομιδή του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, όπου είχαν καταγραφεί μόλις δύο αυτογκόλ σε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Παράλληλα, το φετινό τουρνουά πλησιάζει και το ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε στο Μουντιάλ 2018 της Ρωσίας, όταν είχαν καταγραφεί συνολικά 12 αυτογκόλ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν εκείνο του Μάριο Μάντζουκιτς στον τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Κροατία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη διοργάνωση της Ρωσίας, το σχετικό ρεκόρ ανήκε στο Μουντιάλ του 1998, όπου είχαν σημειωθεί έξι αυτογκόλ. Με δεδομένο ότι η διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό έχει ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά της, θεωρείται πολύ πιθανό να καταρριφθεί το απόλυτο ρεκόρ των 12.

Τα 11 αυτογκόλ του φετινού Μουντιάλ