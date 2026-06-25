FIFA: Σε εφαρμογή μια από τις πιο αυστηρές ποινές στην ιστορία του Μουντιάλ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε μία από τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία του Μουντιάλ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη ο Καναδός Ισμαέλ Κονέ.

Ο μέσος από το Κατάρ, Ασίμ Μαντίμπο, τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού πέντε αγώνων μετά το βίαιο φάουλ που είχε ως αποτέλεσμα κάταγμα κνήμης και περόνης κατά τη διάρκεια της συντριπτικής νίκης του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ στον δεύτερο αγώνα του Β' Ομίλου στο Μουντιάλ.

Η ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι» από το ανώτατο όργανο του ποδοσφαίρου. Η φάση σημειώθηκε στο 51ο λεπτό του αγώνα που διεξήχθη στο Βανκούβερ. Ο Μαντίμπο ήρθε από πίσω και χτύπησε δυνατά τον Κονέ, ο οποίος έμεινε πεσμένος στο χορτάρι με εμφανή σημάδια πόνου και αποχώρησε από το ματς.

Ο Καταριανός ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε απευθείας και, μετά από πειθαρχική εξέταση, η FIFA αποφάσισε να του επιβάλει μια παραδειγματική τιμωρία. Η τιμωρία των πέντε αγώνων έγινε η τρίτη πιο αυστηρή που έχει καταγραφεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο.