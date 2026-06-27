Η UEFA δικαίωσε τον Ολυμπιακό για την κόκκινη στον Έσε

Στην παρουσίαση του VAR, ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι σχολίασε τις αμφισβητούμενες φάσεις ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για τη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Εσέ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, ξεκαθάρισε πως η κόκκινη κάρτα ήταν λανθασμένη και ο Αργεντινός μέσος δεν θα έπρεπε να είχε αποβληθεί.

Για το δεύτερο γκολ της Μπέτις απέναντι στον Παναθηναϊκό, για το οποίο οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί φάουλ στον Καλάμπρια στην αρχή της φάσης αλλά και για περίπτωση οφσάιντ ο Ροσέτι ήταν ξεκάθαρος ότι το γκολ μέτρησε σωστά, αφού δεν προηγήθηκε ούτε φάουλ, ούτε οφσάιντ.

Θέση πήρε και για τη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Ράγιο Βαγιεκάνο στον αγώνα με την ΑΕΚ για χέρι του Ρέλβας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, η απόφαση του διαιτητή να δείξει την “άσπρη βούλα” ήταν σωστή, επειδή ο αμυντικός της ΑΕΚ με το “χέρι στήριξης” σταμάτησε την πορεία της μπάλας.

Παράλληλα εξέφρασε την αντίθεσή του στον έλεγχο της πρώτης κίτρινης κάρτας μέσω VAR, αλλά και στη χρήση κάμερας σώματος από τους διαιτητές.