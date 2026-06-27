Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Ισαάκ Μπόνγκα

Με τα τυπικά να απομένουν μόνο για την απόκτηση του Μπαντιό, Ο Παναθηναϊκός κινείται σε εντατικούς ρυθμούς για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του ρόστερ του για την επόμενη σεζόν.

Πέραν από τα ονόματα που ακούγονται όπως αυτά του Μπογκντάνοβιτς και Γιαμπουσέλε το «τριφύλλι» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ισαάκ Μπόνγκα. Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί «στενά» την υπόθεση του καθώς ο προπονητής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα τον έχει πείσει να φορέσει τα πράσινα σε περίπτωση που Γερμανός φόργουορντ δεν βρει το συμβόλαιο που επιθυμεί στο NBA.

Μάλιστα ο «Ζότς» τον θεωρεί σαν μια ιδανική προσθήκη καθώς οι δύο πλευρές έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ομάδα της Παρτίζαν. Ακόμα ο Μπόνγκα βάση των χαρακτηριστικών του μπορεί να αγωνιστεί από την θέση 3 έως αυτή του 5, ενώ έχει την εμπειρία για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Euroleague.