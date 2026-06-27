Στην Αθήνα ο Μόουζες Ράιτ - «Καραδοκεί» ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ ενώ προβάρει τα «πράσινα» και ο Μπρανκού Μπαντιό. Από ότι φαίνεται το «τριφύλλι» δεν θα σταματήσει εκεί καθώς εδώ και καιρό ψάχνει στην αγορά έναν ακόμα σέντερ.

Ένα από τα ονόματα που έχει στην λίστα του είναι αυτό του Μόουζες Ράιτ. Ρεπορτάζ από την Ισπανία συνδυάζουν την παραμονή του στην Αθήνα με μια έντονη μεταγραφολογία και αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του, αφού υποστηρίζεται πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει υπογράψει με την ομάδα της Μπαρτσελόνα και κάνει το έργο του Παναθηναϊκού πιο εύκολο για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Ο Ράιτ διένυσε μια εξαιρετική σεζόν στην Ευρωλίγκα και σημείωσε μέσο όρο 13.2 πόντους και 6.5 ριμπάουντ σε 42 αγώνες.

Πηγή: Athletiko.gr