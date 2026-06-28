Εντυπωσιάζει ο γιoς του Σπανούλη: Οδήγησε τον Ολυμπιακό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, επικρατώντας της ΔΕΚΑ στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στη Φλώρινα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Θανάση Σπανούλη, γιο του νέου τεχνικού του Άρη και θρύλου των «ερυθρόλευκων».

Ο νεαρός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια του Final 8 και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του τουρνουά, οδηγώντας τους Πειραιώτες στην πέμπτη κατάκτηση του τίτλου στην ιστορία τους.

Ο Σπανούλης ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με μέσο όρο 17,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ ανά αγώνα. Στον τελικό απέναντι στη ΔΕΚΑ σημείωσε 15 πόντους, μάζεψε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ, ενώ στον ημιτελικό απέναντι στο Περιστέρι ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 19 πόντους.

Η ατομική του διάκριση είχε και ιστορική σημασία, καθώς έγινε ο πρώτος γιος MVP Πανελληνίου Παίδων με πατέρα που είχε κατακτήσει το ίδιο βραβείο. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης το 2000, όταν αγωνιζόταν με τον Κεραυνό Λάρισας.

Έπειτα από 26 χρόνια, ο Θανάσης ακολούθησε τα βήματά του, με τους δύο να αποτελούν το πρώτο δίδυμο πατέρα και γιου που κατακτά την ίδια διάκριση στην ιστορία του θεσμού.