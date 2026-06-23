Αποθεώνει ξανά Σπανούλη ο Ντόντσιτς: «Είναι ο πατέρας του μπάσκετ στην Ευρώπη»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λούκα Ντόντσιτς, εκφράζει τη λατρεία που έχει για τον προπονητή της Εθνικής και πλέον του Άρη, Βασίλη Σπανούλη.

Σε μία συνέντευξη που έδωσε στη σέρβικη «Mozzart Sport», Ο «Luka-Magic», αναφέρθηκε εκτενώς στον άνθρωπο που θεωρεί ο ίδιος ως είδωλό του. Από την παιδική του ηλικία μέχρι και σήμερα. Και δεν το έχει κρύψει ποτέ πως δεν πρόκειται για άλλον, παρά για τον Έλληνα θρύλο.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τον Έλληνα νυν προπονητή του Άρη. Την εποχή που ο Ντόντσιτς ήταν παιδί, ο «Kill-Bill» μεγαλουργούσε στην Ευρώπη ως σταρ σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για αυτό και υποστήριξε πως τον στηρίζει ακόμα και παρακολουθεί το τι κάνει, ενώ ανέφερε πως πάντα απολάμβανε να τον παρακολουθεί να αγωνίζεται. Τέλος τόνισε πως θεωρεί ότι είναι... μπασκετικός πατέρας του στην Ευρώπη.

Όσα δήλωσε ο Σλοβένος

«Εξακολουθώ να στέκομαι στο πλευρό του Σπανούλη. Ήταν ένας πραγματικά σπουδαίος παίκτης και μου άρεσε πολύ να τον παρακολουθώ. Για μένα, ο Σπανούλης ήταν ο… μπασκετικός πατέρας μου στην Ευρώπη».