Λεβαδειακός: Στο κλίμα των ημερών... έντυσε στα «πράσινα» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η ομάδα της Λειβαδειάς δεν έχασε την ευκαιρία και με χιουμοριστική διάθεση ανακοίνωσε τον «Greek Freak».
Το μπασκετικό κοινό παρακαολουθεί τις καταιγιστικές εξελίξεις στο NBA, μετά την μεταγραφή «βόμβα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλιγούοκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ.
Ο Λεβαδειακός μπήκε στο κλίμα... γρήγορα και έκανε τη δική του «μεταγραφή».
Η ομάδα της Λιβαδειάς μέσω δημοσίευσης στα social media άλλαξε την φανέλα του «Greek Freak» του φόρεσε τη δική της πράσινη εμφάνιση καλόντας τον στην ομάδα, γράφοντας «Ποιο Miami? Έλα στη Λιβαδειά».
Δείτε τη δημοσίευση του Λεβαδειακού: