Σπορ Γιάννης Αντετοκούνμπο Λεβαδειακός Μπάσκετ

Λεβαδειακός: Στο κλίμα των ημερών... έντυσε στα «πράσινα» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ομάδα της Λειβαδειάς δεν έχασε την ευκαιρία και με χιουμοριστική διάθεση ανακοίνωσε τον «Greek Freak».

ΑΠΕ
ΑΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Το μπασκετικό κοινό παρακαολουθεί τις καταιγιστικές εξελίξεις στο NBA, μετά την μεταγραφή «βόμβα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλιγούοκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Λεβαδειακός μπήκε στο κλίμα... γρήγορα και έκανε τη δική του «μεταγραφή».

Η ομάδα της Λιβαδειάς μέσω δημοσίευσης στα social media άλλαξε την φανέλα του «Greek Freak» του φόρεσε τη δική της πράσινη εμφάνιση καλόντας τον στην ομάδα, γράφοντας «Ποιο Miami? Έλα στη Λιβαδειά».

Δείτε τη δημοσίευση του Λεβαδειακού:

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Γιάννης Αντετοκούνμπο Λεβαδειακός Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader