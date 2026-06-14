Έφτασε στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Σπανούλης - «Κιτρινόμαυρη» παράνοια στην υποδοχή του

Η... κιτρινόμαυρη «βόμβα» έσκασε με κάθε επισημότητα! Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί τον νέο προπονητή του Άρη, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της γαλανόλευκης, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι φίλοι της ομάδας κατέκλεισαν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αναμένοντας τον νέο προπονητή της ομάδας. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη μετέτρεψαν σε... γήπεδο τον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για να υποδεχτούν τον Σπανούλη.

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Αποθέωση χωρίς προηγούμενο - Συνθήματα του κόσμου

Λίγο μετά τις 19:10 ο Βασίλης Σπανούλης έφτασε και... πνίγηκε από τα καπνογόνα, τις αγκαλιές του κόσμου και τις κάμερες που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, ο νέος προπονητής του Άρη φορούσε ένα κασκόλ της ομάδας, με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα και να τον αποθεώνει. Μαζί του, ο Νίκος Ζήσης, GM του Άρη και μέλη της διοίκησης, συνόδευσαν τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής στο βαν.

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