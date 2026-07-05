Έξαλλος ο Σπανούλης: «Είναι σα να ήρθαμε από τις διακοπές...»

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν εμφανώς εκνευρισμένος μετά την νέα ήττα της εθνικής Ελλάδας από την Πορτογαλία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο τεχνικός της γαλανόλευκης αποφάσισε να μην μιλήσει για την διαιτησία ενώ τόνισε πως η ομάδα του ήρθε «σαν να είναι από διακοπές» θέλοντας να τονίσει την ανετοιμότητα των παικτών του.

Η δήλωση του Σπανούλη

«Δεν μαρέσει να μιλάω για διαιτησία. Δεν είναι για μένα. Είναι για άλλους. Ήμασταν τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο, έχουμε ευθύνη όλοι για αυτό. Τα παιδιά έμειναν χωρίς προπονήσεις. Ο καθένας έχει ευθύνη, το μερίδιό του. Ήρθαν όλοι σαν να είμαστε από διακοπές».