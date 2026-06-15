Σπανούλης: «Εντυπωσιακή η υποδοχή - Μιλάω με πράξεις, δεν μου αρέσουν τα λόγια»

Η... κιτρινόμαυρη «βόμβα» έσκασε με κάθε επισημότητα! Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί τον νέο προπονητή του Άρη, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της γαλανόλευκης, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι φίλοι της ομάδας κατέκλεισαν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αναμένοντας τον νέο προπονητή της ομάδας. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη μετέτρεψαν σε... γήπεδο τον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για να υποδεχτούν τον Σπανούλη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της γαλανόλευκης, στην επίσημη παρουσίασή του μίλησε για το πως θα χτιστεί ο Άρης της επόμενης ημέρας, με γερές βάσεις και χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πράξεις. Παράλληλα, ο κόουτς Σπανούλης στάθηκε στην υποδοχή των φίλων της ομάδας, χαρακτηρίζοντας την «εντυπωσιακή».

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

«Πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο, σε μια τόσο μπασκετική ομάδα. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή. Δεν την εκλαμβάνω μόνο ως προς εμένα αλλά για όλη την προσπάθεια που γίνεται από τον οργανισμό Άρη. Ο Άρης είναι μεγάλος όχι μόνο στην Ελλάδα. Έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε γενιές. Ευχαριστώ για την ιδιοκτησία αλλά και στον Νίκο που έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφαση μου. Για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις με διάρκεια χρειάζεσαι ανθρώπους που θα έχουν τις ιδές σκέψεις και την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Αυτό το έχω εδώ. Μου αρέσει να μιλάω με τις πράξεις. Γνωρίζω το μπάσκετ. Είναι η ζωή μου το μικρόβιό μου. Δεν σου χαρίζει τίποτα. Πρέπει να έχεις προσήλωση και πειθαρχία στο πλάνο. Η ομάδα να έχει βάσεις, διάρκεια και όχι πυροτέχνημα».



Σε ερώτηση αν αισθάνεται πίεση ήταν κάθετος: «Δεν έχω πίεση. Νιώθω μόνος δέος όταν μπαίνεις σε αυτό το γήπεδο που έπαιξαν τα ινδάλματά μας. Κίνητρο υπάρχει, πλάνο και όραμα σε αυτό που θα κάνουμε. Όλοι ξέρουμε γιατί ήρθα. Πρέπει να μείνουμε στο ότι θα χτιστεί κάτι που θα κάνει τον κόσμο υπερήφανο.



Με τον Νίκο μιλάω κάθε μέρα. Ηξερα πολλά για τον Αρη. Οταν έφυγα απο τη Μονακό στην αρχή η συζήτηση ήταν στα όρια της πλάκας. Δεν είχα το μυαλό μου που θα πάω. Χωρίς να με πιέζει. άρχιζε να μου βάζει την ιδέα του Αρη χωρίς να με κάνει να αισθανθώ άβολα. Αυτό που τόνισα ήταν ότι θα ήμασταν straight απο την αρχή. Με ιντριγκάρουν τα δύσκολα. Δεν φοβάμαι να αποτύχω. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο. Στην αρχή ενώ δεν είχαμε συμφωνήσεις μιλούσαμε για παίκτες. Του έχω εμπιστοσύνη όπως και στην ιδιοκτησία με όραμα, κίνητρο, μεράκι. Να κάνουν και τα λάθη τους. Κανείς δεν υπάρχει που δεν κάνει λάθη».



Για τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα του είπε: «Προσαρμόζομαι ως προπονητής. Ανάλογα με το τι έχω. Πρέπει να είσαι ευέλικτος. Η αθλητικότητα, η ομαδικότητα, η νοοτροπία του νικητή και μια ομάδα που θα βγάζει ενέργεια. Οι ομάδες δεν παίζουν πλέον συστήματα. Λιγότετο πάει στο iq και περισσότερο στην αθλητικότητα. Αν το παντρέψεις με παίκτες που γνωρίζουν μπάσκετ ακόμη καλύτερα».