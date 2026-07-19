Σπορ Άρης Μεταγραφές Μπάσκετ

Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Στέφαν Γιόβιτς, ανακοινώθηκε από τον Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε την «ευρωλιγκάτη» μεταγραφή του Στέφαν Γιόβιτς.

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Συνεχίζει ο μεταγραφικός «πυρετός» στον Άρη Betsson, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς, ερχόμενος με μεγάλο ευρωπαϊκό παρελθόν.

Ο 35χρονος πλέον άσος, γεννημένος στις 3 Νοεμβρίου 1990, έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται στη θέση του πόιντ γκαρντ, φέρνοντας μαζί του σημαντικές παραστάσεις από EuroLeague, EuroCup αλλά και κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Γιόβιτς έχει στο βιογραφικό του ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, ο Ερυθρό Αστέρας, η Χίμκι και ο ακόμη και ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2021-22. Προφανώς μιλάμε για έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία και μάλιστα έναν «αρτίστα» όπως τον αποκαλούν στις ασίστ.

Επίσης σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ο νέος παίκτης του Άρη Betsson έχει αποτελέσει σταθερό μέλος της Σερβίας, με την οποία έχει πανηγυρίσει ένα ασημένιο και πέντε χάλκινα μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

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Σπορ Άρης Μεταγραφές Μπάσκετ

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