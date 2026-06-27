Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Ολυμπιακό - Προβάρει τα «κιτρινόμαυρα» του Άρη

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Αυτή η κίνηση «ανοίγει τον δρόμο» του Έλληνα σέντερ να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Άρη Brtsson όπου αγωνιζόταν εκεί με την μορφή δανεισμού.

Το «αντίο» της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.»



Η ομάδα του Άρη μετά την απόκτηση των Βασίλη Σπανούλη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Τζέι Λιντέλ και Κέμ Μπίρτς «χτίζει» ένα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό σύνολο σε Ελλάδα και Ευρώπη με την προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης έχει δουλέψει μαζί του στην εθνική ομάδα.