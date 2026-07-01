«Κίτρινη» παράνοια: Sold-out τα διαρκείας του Άρη σε λιγότερο από 4 λεπτά

Έμοιαζε δεδομένο, επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά και στην πράξη. Ο Άρης έβγαλε στον «αέρα» τα διαρκείας της νέας σεζόν και ο κόσμος τα... εξαφάνισε μέσα σε τέσσερα λεπτά! Για την ακρίβεια, μέσα σε 3:39" όπως γνωστοποίησε η ίδια η ΚΑΕ μέσω story στο Instagram, δείχνοντας έτσι την τεράστια στήριξη του κόσμου.

Η ανταπόκριση ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα των τελευταίων ετών και αποτυπώνει το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί γύρω από το νέο εγχείρημα των «κιτρινόμαυρων».

Οι μεταγραφικές κινήσεις, η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία, η επιστροφή του συλλόγου στο EuroCup και οι υψηλοί στόχοι για τη νέα σεζόν έχουν αναζωπυρώσει τον ενθουσιασμό των φιλάθλων, οι οποίοι έστειλαν από νωρίς το δικό τους μήνυμα στήριξης.

Με το Nick Galis Hall να αναμένεται ξανά κατάμεστο, ο Άρης φιλοδοξεί να μετατρέψει την έδρα του σε ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του στη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό του