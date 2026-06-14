Σπανούλης: «Η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη»

Πανικό προκάλεσαν οι φίλοι του Άρη για τον νέο τους προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη.

Πάνω από 5000 φίλοι των κίτρινων βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν και να αποθεώσουν τον Kill Bill.

Από τη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του, το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα και χειροκροτήματα, εκφράζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τον ενθουσιασμό του για τη νέα εποχή που ξεκινά στην ομάδα.

Ο ίδιος δήλωσε:

«Είναι φανταστικό. Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη».