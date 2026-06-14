Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέσω... φανέλας

Μοναδικές στιγμές ζουν οι φίλοι του Άρη, καθώς περιμένουν τον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Χιλιάδες οπαδοί των «κιτρινόμαυρων» έχουν βρεθεί στο σημείο και μία μερίδα από αυτούς πέρα από τον «kill Bill», ζητούν και το ελληνικό «φαινόμενο» στον Άρη.

Στο σημείο, βρέθηκε και μια φανέλα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Φυσικά, ο «Greek Freak» λόγω της στενής του φιλίας με τον Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτη του Άρη, αλλά και του γεγονότος ότι ο αδερφός του Κώστας αγωνίστηκε στους «κίτρινους», βρέθηκε στο Παλέ τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Εκεί όπου γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας. Ζητώντας του με ένα ιδιαίτερο σύνθημα, να αφήσει το NBA και να πάει στον Άρη.