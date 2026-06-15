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Σπορ Μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ ΝΒΑ

Οι Χιτ παραμένουν φαβορί για Αντετοκούνμπο, στο παιχνίδι και οι Σέλτικς

Το Μαϊάμι διατηρεί προβάδισμα στην κούρσα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τη Βοστώνη να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

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Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο NBA, με τα σενάρια γύρω από πιθανή ανταλλαγή του Έλληνα σούπερ σταρ να πληθαίνουν όσο πλησιάζει το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, η επικρατούσα άποψη στους κύκλους της λίγκας είναι πως οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που ανοίξει επίσημα η συζήτηση για την αποχώρηση του Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Παρόλα αυτά, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμες να κινηθούν εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η ομάδα της Βοστώνης, με τους Σέλτικς να εμφανίζονται ως ένας πιθανός «game changer» στην υπόθεση. Η παρουσία τους στο παρασκήνιο μπορεί να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες και να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά των ανταλλαγών.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η ολοκλήρωση των τελικών του NBA αναμένεται να ξεκαθαρίσει σημαντικά το τοπίο, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται κρίσιμες για τις αποφάσεις που θα ληφθούν γύρω από το μέλλον του δύο φορές MVP.

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Σπορ Μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ ΝΒΑ

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