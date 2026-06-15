Οι Χιτ παραμένουν φαβορί για Αντετοκούνμπο, στο παιχνίδι και οι Σέλτικς

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο NBA, με τα σενάρια γύρω από πιθανή ανταλλαγή του Έλληνα σούπερ σταρ να πληθαίνουν όσο πλησιάζει το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, η επικρατούσα άποψη στους κύκλους της λίγκας είναι πως οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που ανοίξει επίσημα η συζήτηση για την αποχώρηση του Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Παρόλα αυτά, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμες να κινηθούν εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία.

Some league insiders believe momentum still rests with Miami in the Giannis trade chase. Others believe Boston is a true growing threat to derail the Heat.



The closest thing to a weekend consensus: Clarity nears now that the Finals are over.



Full story: https://t.co/wnWyZO1yeK https://t.co/JSBJXu8xc0 — Marc Stein (@TheSteinLine) June 14, 2026

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η ομάδα της Βοστώνης, με τους Σέλτικς να εμφανίζονται ως ένας πιθανός «game changer» στην υπόθεση. Η παρουσία τους στο παρασκήνιο μπορεί να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες και να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά των ανταλλαγών.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η ολοκλήρωση των τελικών του NBA αναμένεται να ξεκαθαρίσει σημαντικά το τοπίο, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται κρίσιμες για τις αποφάσεις που θα ληφθούν γύρω από το μέλλον του δύο φορές MVP.