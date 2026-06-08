Formula 1: Πανευτυχής ο Αντετοκούνμπο, έριξε την καρό σημαία στο Grand Prix του Μονακό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο τα παρκέ και βρέθηκε στο Μονακό, όπου παρακολούθησε από κοντά ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού, το Grand Prix της Formula 1.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, αλλά και τον στενό του φίλο και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που προσφέρει το ιστορικό GP του Μονακό.

Μάλιστα, ο «Greek Freak» δεν περιορίστηκε στον ρόλο του θεατή, καθώς είχε ενεργό συμμετοχή σε μία από τις πιο συμβολικές στιγμές του αγώνα. Ο Αντετοκούνμπο ανέλαβε να ρίξει την καρό σημαία στον τερματισμό, κλέβοντας τα βλέμματα και συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την παρουσία του στην πίστα έγιναν γρήγορα viral στα social media, με τον Έλληνα άσο να δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένος από την εμπειρία και να απολαμβάνει κάθε λεπτό της διοργάνωσης.