Formula 1 2026 Grand Prix του Μονακό: Ιστορία και λάμψη στο πριγκιπάτο

Η διαδρομή, η οποία φιλοξενεί αγώνες από το 1929, ελίσσεται μέσα από τους δρόμους του Πριγκιπάτου: Έχει μήκος 3.337 μέτρα και διαθέτει 19 στροφές, ορισμένες από τις οποίες χαρακτηρίζονται πολύ αργές. Το οδόστρωμα, το οποίο ουσιαστικά συμπίπτει με τις δύο λωρίδες της κανονικής αστικής κυκλοφορίας, είναι εξαιρετικά στενό και στερείται σχεδόν ολοκληρωτικά περιοχών διαφυγής. Προστατευτικές μπαριέρες περιβάλλουν ολόκληρη τη διαδρομή και συχνά ξύνονται από τους οδηγούς, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν έστω και λίγα εκατοστά ακολουθώντας την ιδανική αγωνιστική γραμμή.

Η μέση ταχύτητα που διατηρείται κατά τη διάρκεια των 78 γύρων της πίστας είναι η χαμηλότερη του πρωταθλήματος της Formula 1: σε ορισμένα τμήματα τα μονοθέσια επιβραδύνουν γύρω στα 50km/h. Από τεχνικής άποψης, το τριήμερο του Mονακό είναι ανάμεσα στα πιο περίπλοκα για τις ομάδες, οι οποίες καλούνται να ρυθμίσουν τα μονοθέσιά τους με τη μέγιστη αεροδυναμική παραγόμενη κάθετη δύναμη και να επικεντρώσουν τα πάντα στις κατατακτήριες δοκιμές ώστε να εξασφαλίσουν μια καλή θέση εκκίνησης, δεδομένου ότι οι ευκαιρίες για προσπέραση είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Η στρατηγική των ελαστικών

Για το Mονακό επιλέγεται πάντα η πιο μαλακή γκάμα ελαστικών, φέτος οι C3, C4 και C5, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη πρόσφυση σε μια πολύ λεία επιφάνεια ασφάλτου. Φέτος το οδόστρωμα έχει στρωθεί με νέα άσφαλτο μεταξύ των στροφών 19 και 1, μεταξύ της στροφής 7 και της εισόδου του τούνελ, καθώς και στην είσοδο και στην έξοδο του pit lane. Ενδέχεται να εμφανιστεί τοπική παραμόρφωση, αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των ελαστικών, καθώς στο Πριγκιπάτο τα ελαστικά υπόκεινται κυρίως σε φορτία που σχετίζονται με την πρόσφυση κατά την επιτάχυνση.

Το χαμηλό επίπεδο φθοράς των ελαστικών στην πίστα του Mονακό οδηγεί παραδοσιακά σε έναν αγώνα μιας αλλαγής. Εξαίρεση αποτέλεσε η περσινή χρονιά, όταν η FIA εισήγαγε μια πειραματική κανονιστική αλλαγή που υποχρέωνε τους οδηγούς να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά σετ ελαστικών, επιβάλλοντας έτσι τουλάχιστον δύο πιτ στοπ. Ο κανόνας εγκαταλείφθηκε και η κλασική μορφή επιστρέφει. Οι στρατηγικές επηρεάζονται πάνω από όλα από το αυτοκίνητο ασφαλείας και τις κόκκινες σημαίες, οι οποίες είναι αρκετά συχνές, δεδομένης της υψηλής πιθανότητας επαφής με τις μπαριέρες και της δυσκολίας απομάκρυνσης των μονοθεσίων χωρίς τη διακοπή του αγώνα. Το 2024, για παράδειγμα, μια κόκκινη σημαία στον πρώτο γύρο επέτρεψε σε όλους τους οδηγούς να συμμορφωθούν αμέσως με την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν και τις δύο γόμες, καθιστώντας εφικτή την ολοκλήρωση του υπόλοιπου Grand Prix με μια στρατηγική μεταξύ μέσης και σκληρής γόμας.

Τι έγινε στον Καναδά;

Ένας ανατρεπτικός αγώνας στον Καναδά επέτρεψε στον Κίμι Αντονέλι να αυξήσει τη διαφορά του στο Πρωτάθλημα Οδηγών στους 43 βαθμούς από τον ομόσταβλό του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ. Ο Ιταλός πήρε τη νίκη στο Grand Prix, την ώρα που ο Ράσελ αναγκαζόταν σε εγκατάλειψη από την πρωτοπορία λόγω προβλήματος στη μονάδα ισχύος. Ήταν ένα γεμάτο ένταση Σαββατοκύριακο για τους οδηγούς της Mercedes. Οι δυο τους είχαν επαφή καθώς μονομαχούσαν στις πρώτες θέσεις κατά τη διάρκεια του Sprint του Σαββάτου, πριν ακολουθήσει μια μακρά μάχη σώμα με σώμα την Κυριακή, η οποία έληξε άδοξα με την ξαφνική εγκατάλειψη του Ράσελ.

Το Μονακό ανακατεύει την τράπουλα

Κάπως έτσι, ο Αντονέλι ελπίζει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ του αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μονακό. Ο 19χρονος είχε μια δύσκολη περίοδο στους ευρωπαϊκούς αγώνες κατά την περσινή, παρθενική του σεζόν – θα καταφέρει άραγε αυτή τη φορά να έχει ένα καλύτερο σερί και να εδραιώσει τη θέση του στην κορυφή; Ο Ράσελ, από την άλλη, αναμένεται να επιδιώξει ένα σταθερό αποτέλεσμα για να ενισχύσει τη βαθμολογία του. Ωστόσο, η Mercedes ίσως βρει έντονο ανταγωνισμό, καθώς ο Αντονέλι έχρισε τη Ferrari ως την «ομάδα που πρέπει να κερδίσουν» στο Μόντε Κάρλο. Μάλιστα, ο Λιούις Χάμιλτον προέβλεψε ότι το μονοθέσιο της Scuderia «θα μπορούσε να είναι πολύ δυνατό εκεί», με τον επτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να έχει σημειώσει στο Μόντρεαλ το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα με την ομάδα, τερματίζοντας στη 2η θέση (P2).

Ανάκαμψη για McLaren, καταδίωξη από τη Red Bull

H McLaren – που τώρα βρίσκεται 41 βαθμούς πίσω από τη Ferrari, στην 3η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών – είχε μια δύσκολη Κυριακή στον Καναδά. Η απόφαση να εκκινήσουν τον αγώνα με ενδιάμεσα ελαστικά (intermediates) δεν απέδωσε, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα του Woking θα ψάξει την εξιλέωση σε έναν αγώνα όπου ο Λάντο Νόρις είχε πάρει τη νίκη πριν από έναν χρόνο.

Πίσω τους, η Red Bull φτάνει στο Μόντε Κάρλο έχοντας ως παρακαταθήκη το βάθρο του Μαξ Φερστάπεν στο Circuit Gilles-Villeneuve – αν και η ομάδα παραμένει σχετικά μακριά στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας – ενώ η Alpine συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη μάχη του midfield. Θα μπορούσαν όμως οι δρόμοι του Μονακό να κρύβουν εκπλήξεις στη σειρά κατάταξης; Σύντομα θα το μάθουμε…

Ayrton Senna. The Monaco Master 😮‍💨



A truly sensational six-time winner around the streets of Monte Carlo, who adored the Grand Pix in the principality 🙌🇲🇨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/cs2Kx8No2Q — Formula 1 (@F1) June 4, 2026

Μια εμβληματική στιγμή από το παρελθόν

Όπως είναι φυσικό, με το Μονακό να βρίσκεται στο καλεντάρι της F1 από το ξεκίνημά της, πίσω στο 1950, υπάρχουν αμέτρητες εμβληματικές στιγμές για να διαλέξει κανείς μέσα στα χρόνια... Ωστόσο, σε μια πίστα όπου ο Άιρτον Σένα παρέδωσε μερικές από τις κορυφαίες παραστάσεις της καριέρας του σε Grand Prix, γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1992. Θυμόμαστε την επική άμυνα του Βραζιλιάνου απέναντι στον Νάιτζελ Μάνσελ στους τελευταίους γύρους. Ο Μάνσελ οδηγούσε την κούρσα όταν ένα ύποπτο κλατάρισμα τον ανάγκασε να μπει στα πιτ για φρέσκα ελαστικά. Αυτό άνοιξε το δρόμο στον Σένα, ο οποίος πήρε την πρωτοπορία και δεν την έχασε ποτέ, τοποθετώντας το μονοθέσιό του οριακά σε κάθε στροφή.

Τι έγινε το 2025

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την υποχρέωση χρησιμοποίησης τουλάχιστον τριών διαφορετικών σετ ελαστικών, συμπεριλαμβανομένου ενός εκ των δύο υποχρεωτικών προδιαγραφών (μέση γόμα και σκληρή γόμα). Οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν συνδυασμούς μέσης γόμας και σκληρής γόμας. Οδηγοί από τις έξι ομάδες που είχαν μόνο από ένα σετ των C5 και C4 χρησιμοποίησαν και τις τρεις γόμες (συμπεριλαμβανομένης της C6 μαλακής γόμας). Η διάρκεια των stint διέφερε σε μεγάλο βαθμό: ορισμένοι οδηγοί χρησιμοποίησαν το ελαστικό με τα λευκά διακριτικά για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ενώ άλλοι προτίμησαν να χωρίσουν το Grand Prix σε τρία πιο ισορροπημένα τμήματα.

Diving into this Monaco tradition! 🤿



Which iconic celebration was the best? 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/sx2tXzbRJ9 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Τα στατιστικά

Το Grand Prix του Mονακό είναι ένα από τα μακροβιότερα γεγονότα στην ιστορία της Formula 1. Η φετινή έκδοση θα είναι η 72η στο Πριγκιπάτο. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός παραμένει ο Ayrton Senna με έξι νίκες, μία περισσότερη από τους Graham Hill και Michael Schumacher. Η McLaren είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής με 16 νίκες, ακολουθούμενη από τη Ferrari με 10.



Το πρόγραμμα του αγώνα

Σάββατο 6 Ιουνίου

Κατατακτήριες Δοκιμές: 17:00 - 18:00

Κυριακή 7 Ιουνίου

Εκκίνηση του αγώνα 16:00