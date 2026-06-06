Formula 1 2026 Grand Prix του Μονακό: Ο Αντονέλι στην pole

Pole Position Θρίλερ για τον Αντονέλι – «Λύγισε» τον Φερστάπεν, Σοκ με Λεκλέρ!

Το Μονακό δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος και οι φετινές κατατακτήριες δοκιμές στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου το απέδειξαν με τον πιο δραματικό τρόπο. Σε ένα φινάλε που έκοβε την ανάσα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, κατέκτησε μια σπουδαία pole position, αγγίζοντας σχεδόν τη νίκη στον αυριανό αγώνα. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes επικράτησε στις λεπτομέρειες του Μαξ Φερστάπεν, σε μια ημέρα που η Ferrari είδε τα όνειρά της για την πρωτιά να "χτυπούν" στις μπαριέρες.

Monaco pole position calls for a round of applause from Kimi! 👏✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nVyMY1bvPj — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Η αντεπίθεση της Mercedes και το στραβοπάτημα της Ferrari

Η Παρασκευή ανήκε ολοκληρωτικά στη Scuderia, με τη Ferrari να κάνει το 1-2 και στις δύο ελεύθερες δοκιμές. Ωστόσο, το Σάββατο το σκηνικό ανατράπηκε πλήρως. Η Mercedes βρήκε τον ρυθμό που έψαχνε, με τον 19χρονο Αντονέλι να δείχνει τις προθέσεις του από το FP3.

Στο ξεκίνημα του Q3, ο Αντονέλι σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:12.375, παίρνοντας την προσωρινή pole για μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου από τον Φερστάπεν! Την ίδια ώρα, ο Λιούις Χάμιλτον ακολουθούσε στην τρίτη θέση με τη δεύτερη Ferrari, όντας 0,177" πίσω από την κορυφή.

Nose cam! 👃🎥



Heading onboard with Lewis Hamilton for a full lap around the tight and twisty streets of Monaco 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/uarclGaMJd — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Τα πράγματα όμως δεν κυλούσαν εξίσου καλά για τον έτερο οδηγό της Ferrari, τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος, στην προσπάθειά του να πιέσει στο όριο μέσα στην πατρίδα του, σχεδόν ακούμπησε τις μπαριέρες στην στροφή "Massenet" και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον πρώτο του γρήγορο γύρο. Με την πίεση να κορυφώνεται, ο Λεκλέρ βγήκε αμέσως για δεύτερη προσπάθεια, την οποία επίσης άφησε, για να τα παίξει όλα για όλα στον τρίτο του γύρο. Σε μια άδεια από κίνηση πίστα, κατάφερε προσωρινά να ξεπεράσει τον αρχικό χρόνο του Αντονέλι για μόλις 0,024".

Φινάλε για γερά νεύρα στο Q3

Με μόλις ένα λεπτό να απομένει για το πέσιμο της καρώ σημαίας, η πίστα "πήρε φωτιά". Ο Μαξ Φερστάπεν, οδηγώντας στο απόλυτο όριο τη Red Bull, κατέβασε το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 1:12.094, παίρνοντας τα ηνία. Λίγο μετά, ο Χάμιλτον πλασαρίστηκε προσωρινά δεύτερος, 0,185" πίσω από τον Ολλανδό.

Ο τελευταίος λόγος, όμως, ανήκε στον Κίμι Αντονέλι. Με έναν «διαστημικό» γύρο στο 1:12.051, ο οδηγός της Mercedes κατέρριψε τον χρόνο του Φερστάπεν κατά 0,043" και εξασφάλισε την τέταρτη pole position στους τελευταίους πέντε αγώνες.

Το δράμα της Ferrari: Καθώς ο Αντονέλι πανηγύριζε, ο Σαρλ Λεκλέρ γλύστρησε λίγο παραπάνω στο τελευταίο sector της πίστας, προσκρούοντας στις μπαριέρες. Ο Μονεγάσκος θα εκκινήσει τελικά τέταρτος, μοιραζόμενος τη δεύτερη σειρά του grid με τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον.

Οι μάχες στο Grid και η έκπληξη της Williams

Πίσω από την πρώτη τετράδα, ο Ιζάκ Χατζάρ έφερε τη δεύτερη Red Bull στην 5η θέση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ είχε άλλη μια απογοητευτική μέρα με τη Mercedes, μένοντας 6ος και 0,394" μακριά από την κορυφή.

Η McLaren «κλείδωσε» την τέταρτη σειρά, με τον Όσκαρ Πιάστρι 7ο και τον Λάντο Νόρις 8ο, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Πιερ Γκασλί και Λίαμ Λόουσον.

Η μάχη για την πρόκριση στο Q3 κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες, με τον Γκασλί να πετάει εκτός τον Άλεξ Άλμπον για μόλις δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου! Παρά την απογοήτευση, η Williams είχε λόγους να χαμογελά, καθώς ο Άλμπον (11ος) και ο Κάρλος Σάινθ (Carlos Sainz) (12ος) έφεραν και τα δύο μονοθέσια της ομάδας στο Q2 για μόλις δεύτερη φορά φέτος μετά το Μαϊάμι.

Το Ατύχημα του Μπορτολέτο και το χάος στο Q1

Το Q2 δεν επεφύλασσε την ίδια τύχη για τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο. Ο οδηγός της Audi, που μέχρι τότε πραγματοποιούσε ένα εξαιρετικό τριήμερο, «βρήκε» στην εσωτερική μπαριέρα στην είσοδο της Nouvelle Chicane στα τέλη του Q1. Η πρόσκρουση προκάλεσε κόκκινη σημαία περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, με αποτέλεσμα ο Μπορτολέτο, αν και πέρασε μαθηματικά στο Q2, να μην μπορέσει να γράψει χρόνο και να περιοριστεί στη 16η θέση.

There is NO margin for error in Monaco! 🤯



This is the impact which ended Gabi Bortoleto's Qualifying prematurely 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/jfrNLPmvAC — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Αυτή η κόκκινη σημαία προκάλεσε απόλυτο χάος στα τελευταία λεπτά του Q1. Ο Σάινθ κατάφερε την ύστατη στιγμή να βγάλει τη Williams από τη ζώνη αποκλεισμού, στέλνοντας τον Εστεμπάν Οκόν στη 17η θέση. Το μεγάλο σοκ ήρθε από τη Haas, που είδε και τα δύο μονοθέσιά της να αποκλείονται νωρίς (ο Όλιβερ Μπέρμαν έμεινε 19ος), με τον Σέρχιο Πέρες της Cadillac να μπαίνει ανάμεσά τους στη 18η θέση.

Στην τελευταία σειρά του grid θα βρεθούν οι δύο Aston Martin των Φερνάντο Αλόνσο (21ος) και Λανς Στρολ (22ος), σε ένα καταστροφικό Σαββατοκύριακο για την ομάδα, με τον Βάλτερι Μπότας να εκκινεί 20ός.

Kim Kardashian is here in Monaco 🤩#F1 pic.twitter.com/G3Rc69e0mJ — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Highlights Κατατακτήριων Δοκιμών (Monaco GP)

Pole Position: Κίμι Αντονέλι (Mercedes) – 1:12.051 (4η pole στους τελευταίους 5 αγώνες).

Πρώτη Σειρά: Δίπλα στον Αντονέλι θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

Δεύτερη Σειρά: Λιούις Χάμιλτον (3ος) και Σαρλ Λεκλέρ (4ος) για τη Ferrari, με τον Μονεγάσκο να έχει έξοδο στις μπαριέρες στο τέλος.

Η Έκπληξη: Διπλή παρουσία στο Q2 για τη Williams (Άλμπον 11ος, Σάινθ 12ος) για δεύτερη φορά στη σεζόν.

Το Ατύχημα: Κόκκινη σημαία στο Q1 από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Audi) μετά από πρόσκρουση στη Nouvelle Chicane.

Οι Απογοητεύσεις: Πρόωρος αποκλεισμός από το Q1 για Πέρες (Cadillac), Αλόνσο και Στρολ (Aston Martin), καθώς και διπλό νοκ-άουτ για τη Haas.