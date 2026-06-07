Formula 1 2026 Grand Prix Μονακό: Ο Αντονέλι νικητής

Ούτε ο παιδότοπος (εντάξει για πλούσια και μεγάλα παιδιά) του Μονακό, δεν τρόμαξε τον Αντονέλι, που συνεχίζει να κερδίζει τα Grand Prix της F1 το ένα μετά το άλλο. Πέμπτη νίκη στη σειρά και ο Ιταλός δυναμώνει όλο και περισσότερο.



Το Μονακό δεν απογοητεύει ποτέ όταν αποφασίζει να κρύψει εκπλήξεις στο μανίκι του. Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε ως μια τυπική «παρέλαση» στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, το τελευταίο τέταρτο μετατράπηκε σε απόλυτο θρίλερ. Μεγάλες στρατηγικές ανατράπηκαν, τοίχοι «κατάπιαν» μονοθέσια και η κόκκινη σημαία έφερε μια τελική μάχη οκτώ γύρων.



Μέσα σε όλο αυτό το χάος, ο Κίμι Αντονέλι (Kimi Antonelli) παρέμεινε ψύχραιμος, κατέκτησε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στη Formula 1 και εδραίωσε ένα τεράστιο προβάδισμα στο πρωτάθλημα, την ώρα που ο μεγάλος του αντίπαλος, Τζορτζ Ράσελ (George Russell), βρισκόταν εκτός δεκάδας.



Η ηρεμία πριν την «καταιγίδα» και το δράμα της ασφάλτου

Από την εκκίνηση, ο Αντονέλι έδειξε τις προθέσεις του. Ο Μαξ Φερστάπεν (Max Verstappen), που εκκινούσε δίπλα του, είδε τη Red Bull του να «βήχει» στην εκκίνηση, αναγκάζοντας το grid να κάνει ελιγμούς για να τον αποφύγει. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Λιούις Χάμιλτον (Lewis Hamilton) και τον Σαρλ Λεκλέρ (Charles Leclerc) να βρεθούν πίσω από την πρωτοπόρο Mercedes.



Ο Αντονέλι εξαφανίστηκε γρήγορα στον ορίζοντα, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας άνω των 5 δευτερολέπτων μέχρι τον 10ο γύρο. Παρά την προσωρινή κίνηση από τα μονοθέσια που δέχονταν γύρο, ο Ιταλός διαχειρίστηκε άψογα τις θερμοκρασίες των φρένων του και, μετά το pit stop στα μισά του αγώνα, επέστρεψε στην πίστα με ένα τεράστιο προβάδισμα 17,3 δευτερολέπτων από τον Χάμιλτον. Ακόμα και ένα μικρό πρόβλημα στην ανάκτηση ενέργειας (derate) στο Massenet λύθηκε άμεσα από το pit wall της Mercedes.



Όλα έδειχναν έναν περίπατο. Μέχρι που ο Λανς Στρολ (Lance Stroll) είχε άλλη γνώμη.



Δύο crash στην ίδια στροφή και κόκκινη σημαία

Στον 60ο γύρο, ο Στρολ έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε στον τοίχο της στροφής Antony Noghes, φέρνοντας το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα και εκμηδενίζοντας τη διαφορά των 30 δευτερολέπτων που είχε χτίσει ο Αντονέλι. Πριν καλά-καλά προλάβει να γίνει η επανεκκίνηση στον 66ο γύρο, ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε ακριβώς το ίδιο λάθος, στο ίδιο σημείο!



Η αιτία; Μια πρόσφατη ασφαλτόστρωση στην είσοδο της τελευταίας στροφής είχε διαλυθεί, γεμίζοντας την αγωνιστική γραμμή με κομμάτια ασφάλτου. Αν και κανένας από τους δύο οδηγούς δεν το παραδέχτηκε – ο Στρολ μίλησε για πρόβλημα στο φρενάρισμα του κινητήρα και ο Λεκλέρ για αστοχία φρένων –, η FIA διέκοψε τον αγώνα με κόκκινη σημαία για να καθαριστεί η πίστα.



Το σπριντ των 8 γύρων και το δράμα των ποινών

Μετά από 40 λεπτά διακοπής, ο αγώνας ξεκίνησε ξανά από στάση για 8 γύρους. Ο Αντονέλι έκλεισε υποδειγματικά την εσωτερική στην πρώτη στροφή, κρατώντας πίσω του τον Χάμιλτον, ο οποίος είχε ήδη εκτίσει ποινή για υπερβολική ταχύτητα στα pits κατά τη διάρκεια του Safety Car.



Πίσω τους, το δράμα των ποινών άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Πιέρ Γκασλί (Pierre Gasly) τερμάτισε τρίτος, αλλά δύο ποινές 5 δευτερολέπτων (επίσης για ταχύτητα στα pits) τον έριξαν 7ο, προβιβάζοντας στο βάθρο τον Ισάκ Χατζάρ (Isack Hadjar). Ωστόσο, ο οδηγός της Red Bull είναι υπό έρευνα γιατί φάνηκε να επιβραδύνει εσκεμμένα μπροστά από τον Ράσελ πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.



Ο Όσκαρ Πιάστρι (Oscar Piastri) έσωσε την 4η θέση για τη McLaren σε ένα εφιαλτικό διήμερο, όπου ο Λάντο Νόρις (Lando Norris) εγκατέλειψε με πρόβλημα στην μπαταρία. Σπουδαία ημέρα για τη Racing Bulls, με τους Λίαμ Λόουσον (Liam Lawson) και Άρβιντ Λίντμπλαντ (Arvid Lindblad) στις θέσεις 5 και 6, με τον Λίντμπλαντ να κερδίζει τη «λοταρία» της κόκκινης σημαίας χωρίς να έχει κάνει κανένα pit stop νωρίτερα!



Ιστορικός πόντος για την Cadillac και η καταστροφή του Ράσελ

Στην ουρά της δεκάδας, ο Σέρχιο Πέρες (Sergio Perez) χάρισε στην Cadillac τον πρώτο της (προσωρινό) βαθμό στην F1 τερματίζοντας 10ος, αφού ο Νίκο Χούλκενμπεργκ (Nico Hulkenberg) δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων. Ο Χούλκενμπεργκ είχε εμβολίσει τον Κάρλος Σάινθ (Carlos Sainz) στη φουρκέτα, με τον Ισπανό να δέχεται στη συνέχεια χτύπημα και από τον Φράνκο Κολαπίντο (Franco Colapinto), καταστρέφοντας τον αγώνα του.



Όσο για τον Τζορτζ Ράσελ; Ο απόλυτος εφιάλτης. Οι μηχανικοί της Mercedes ξέχασαν να εκτίσουν την ποινή 5 δευτερολέπτων στο pit stop του, ξεκινώντας αμέσως τις εργασίες. Αυτό επέφερε ποινή drive-through, ρίχνοντας τον Βρετανό στη 13η θέση, πίσω από τους Φερνάντο Αλόνσο (Fernando Alonso) και Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Gabriel Bortoleto), αφήνοντάς τον χωρίς βαθμούς στη μάχη του τίτλου.



Τα Highlights του Αγώνα

• 5η σερί νίκη: Ο Κίμι Αντονέλι κυριάρχησε από την pole position και αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα.



• Χάος στην Antony Noghes: Στρολ και Λεκλέρ καρφώθηκαν στον τοίχο της ίδιας στροφής λόγω προβλημάτων στην άσφαλτο, φέρνοντας την κόκκινη σημαία.



• Το λάθος της Mercedes: Ο Τζορτζ Ράσελ έχασε τους βαθμούς λόγω τραγικού λάθους της ομάδας του, που δεν εξέτισε σωστά την ποινή των 5 δευτερολέπτων.



• Καταστροφή για Φερστάπεν & Νόρις: Ο Ολλανδός «κόλλησε» στην εκκίνηση, ενώ ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής εγκατέλειψε με πρόβλημα στην μπαταρία.



• Ιστορία για την Cadillac: Ο Σέρχιο Πέρες μπήκε στη δεκάδα, παίρνοντας τον πρώτο, ιστορικό βαθμό της ομάδας (υπό την αίρεση έρευνας για άκυρη εκκίνηση).



• Η στρατηγική της Racing Bulls: Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ τερμάτισε 6ος χωρίς pit stop, εκμεταλλευόμενος την αλλαγή ελαστικών στην κόκκινη σημαία.