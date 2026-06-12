Formula 1 2026 : Ανατροπή-σοκ στο Grand Prix του Μονακό 5 μέρες μετά

Η Formula 1 μας έχει συνηθίσει σε δράματα μέχρι την καρώ σημαία, αλλά αυτό που συνέβη με το Grand Prix του Μονακό για το 2026 ξεπερνά κάθε σενάριο. Πέντε ολόκληρες ημέρες μετά τον τερματισμό στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, η κατάταξη ανατράπηκε πλήρως. Η FIA έκανε δεκτή την έφεση της Alpine, ακυρώνοντας τις ποινές που είχαν στερήσει από τον Πιέρ Γκασλί μια σπουδαία εμφάνιση. Το αποτέλεσμα; Ο Γάλλος επιστρέφει επίσημα στο βάθρο της Formula 1, προκαλώντας ντόμινο αλλαγών στις βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών.

Το χρονικό της αδικίας και το «Right of Review» της Alpine

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην πίστα, ο Πιέρ Γκασλί είχε οδηγήσει εξαιρετικά, τερματίζοντας στην 3η θέση. Ωστόσο, η χαρά του μετατράπηκε σε απογοήτευση όταν δέχθηκε δύο ποινές των 5 δευτερολέπτων (συνολικά 10 δευτερόλεπτα) για υποτιθέμενη υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane. Η ποινή αυτή τον έριξε αναδρομικά στην 7η θέση. Η Alpine, όμως, δεν το έβαλε κάτω. Κάνοντας χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης («Right of Review»), προσκόμισε νέα, αδιαμφισβήτητα στοιχεία στους αγωνοδίκες σχετικά με τον τρόπο μέτρησης της ταχύτητας του μονοθεσίου με τον αριθμό 10.

Το λάθος του συστήματος: Όπως αποδείχθηκε, η «βόμβα» ήρθε από τα ίδια τα δεδομένα της FOM, του επίσημου παρόχου χρονομέτρησης του σπορ. Η απόσταση που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της επίσημης ταχύτητας εισόδου στο pit lane ήταν λανθασμένη, με αποτέλεσμα το σύστημα να δείξει ψευδώς ότι η Alpine του Γκασλί κινούνταν ταχύτερα από το επιτρεπόμενο όριο.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν: Το νέο βάθρο του Μονακό

Μετά την επίσημη ακύρωση των ποινών, η FIA αποκατέστησε την τάξη. Στην κορυφή δεν αλλάζει κάτι, καθώς ο Κίμι Αντονέλι και ο Λιούις Χάμιλτον διατηρούν την 1η και τη 2η θέση αντίστοιχα, σφραγίζοντας μια ιστορική βραδιά. Η μεγάλη αλλαγή αφορά την 3η θέση. Ο Πιέρ Γκασλί ανεβαίνει ξανά στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιζάκ Χατζάρ, ο οποίος είχε κερδίσει το βάθρο «στα χαρτιά», υποχωρεί στην 4η θέση.

BREAKING: Pierre Gasly has been reinstated into P3 for the Monaco Grand Prix



The Stewards have rescinded the two five-second penalties imposed on Pierre Gasly during the race for speeding in the pit lane#F1 pic.twitter.com/kUU6epxy3i — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Η διόρθωση αυτή επηρέασε αρνητικά και άλλους οδηγούς που έχασαν από μία θέση στην τελική κατάταξη, καθώς οι Όσκαρ Πιάστρι, Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ υποχώρησαν κατά μία θέση στην κατάταξη.

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Πέρα από τους επιπλέον βαθμούς, η απόφαση αυτή της FIA αναμένεται να προκαλέσει τεράστιες πολιτικές αντιδράσεις στο grid. Στο Μονακό, πολλοί οδηγοί τιμωρήθηκαν με την ίδια ακριβώς αιτιολογία, συχνά για ελάχιστα χιλιόμετρα πάνω από το όριο των 60 χλμ/ώρα. Τώρα που αποδείχθηκε ότι το επίσημο σύστημα χρονομέτρησης είχε σφάλμα υπολογισμού, είναι δεδομένο ότι και άλλες ομάδες θα ζητήσουν διευκρινίσεις ή θα ακολουθήσουν τον νομικό δρόμο της Alpine. Αν το σύστημα έκανε λάθος στον Γκασλί, ποιος εγγυάται ότι λειτούργησε σωστά για τους υπόλοιπους;

"I'm just heartbroken" 💔



Pierre Gasly was devastated after missing out on the podium. He crossed the line in P3 but was relegated to P7 after a penalty was applied ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/JWAwHzKASC — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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Σε οικονομικό και αγωνιστικό επίπεδο, η δικαίωση αυτή μεταφράζεται σε «χρυσάφι» για την Alpine. Ο Γκασλί παίρνει πίσω τους 15 βαθμούς του βάθρου αντί για τους 6 της έβδομης θέσης. Αυτοί οι 9 επιπλέον βαθμοί ανεβάζουν την ομάδα του Ένστοουν στους 50 βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, δίνοντάς της πολύτιμη ανάσα και προβάδισμα έναντι της Racing Bulls.

Αντίθετα, η Racing Bulls έχασε συνολικά 4 βαθμούς από τους Λόουσον και Λίντμπλαντ, η Red Bull έχασε 3 βαθμούς από την υποχώρηση του Χατζάρ, ενώ η McLaren είδε τη συγκομιδή της να μειώνεται κατά 2 βαθμούς λόγω του Πιάστρι.

Η τελική κατάταξη του GP Μονακό 2026 (Μετά την απόφαση της FIA)

Κίμι Αντονέλι (Mercedes)

Λιούις Χάμιλτον (Ferrari)

Πιέρ Γκασλί (Alpine)

Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull)

Όσκαρ Πιάστρι (McLaren)

Λίαμ Λόουσον (Racing Bulls)

Άρβιντ Λίντμπλαντ (Racing Bulls)

Άλεξ Άλμπον (Williams)

Εστεμπάν Οκόν (Haas)

Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin)

Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Audi)

Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

Νίκο Χούλκενμπεργκ (Audi)

Φράνκο Κολαπίντο (Alpine)