Formula 1 Grand Prix Βαρκελώνη: O Ράσελ ξεκινά πρώτος

Ο Τζορτζ Ράσελ «έσπασε» το σερί του Αντονέλι και πήρε την Pole Position στη Βαρκελώνη! Ο Τζορτζ Ράσελ έδωσε την απάντηση που χρωστούσε, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί του συναθλητή του, Κίμι Αντονέλι, για να κατακτήσει μια σπουδαία pole position στο Grand Prix της Βαρκελώνης. Σε μια περίοδο κατατακτήριων δοκιμών γεμάτη στρατηγική, οριακά περάσματα και ένα μεγάλο ατύχημα για τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ, η Mercedes έδειξε τα δόντια της.

Sunday awaits 🤝 pic.twitter.com/Bm9w2Jfiyc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 13, 2026

Το «Ασημένιο» μονοπώλιο και το θρίλερ του Q3

Ο Ράσελ ήταν ο κυρίαρχος του τριημέρου, έχοντας ήδη δείξει τις προθέσεις του στις ελεύθερες δοκιμές (FP) αλλά και στο Q2. Στο κρίσιμο Q3, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:14.679, εξασφαλίζοντας την τρίτη του φετινή pole position.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος με έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος έμεινε μόλις 0,064 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ, αφήνοντας τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Αντονέλι, στην τρίτη θέση και τρία δέκατα μακριά από την κορυφή. Η μάχη της τελικής δεκάδας, ωστόσο, σημαδεύτηκε από την κόκκινη σημαία που προκάλεσε ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος... έχασε το πίσω μέρος της Ferrari του στην έξοδο της Στροφής 4, όταν «πάτησε» στην ακάθαρτη, γεμάτη σκόνη γραμμή της πίστας, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις μπαριέρες και να περιοριστεί στη 10η θέση.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Το σημείο καμπής: Πριν τη διακοπή, μόνο οι Όσκαρ Πιάστρι (1:15.176) και Μαξ Φερστάπεν (1:15.328) είχαν προλάβει να γράψουν χρόνο, προτού ο Ράσελ τους ξεπεράσει προσωρινά με το 1:15.145 που τον έφερε πρώτο. Όταν η πίστα άνοιξε ξανά, ο Αντονέλι πίεσε και ανέβηκε πρώτος με 1:14.998. Η χαρά του όμως κράτησε δευτερόλεπτα, καθώς ο Ράσελ απάντησε αμέσως, κατεβάζοντας το χρόνο πάνω από τρία δέκατα. Το τελικό χτύπημα για τον νεαρό Ιταλό ήρθε από τον Χάμιλτον, που τον περιόρισε στην 3η θέση της εκκίνησης, όπου θα έχει δίπλα του τον Λάντο Νόρις με τη McLaren (1:15.001).

Οι εκπλήξεις και οι απογοητεύσεις του Grid

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 5η θέση (1:15.021), με τον teammate του στη Red Bull, Ιζάκ Χατζάρ, να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής (+0,056s) για να κλείσει την τρίτη σειρά. Για τον Πιάστρι το φινάλε ήταν απογοητευτικό, καθώς υποχώρησε 7ος. Δίπλα του θα εκκινήσει ο φορμαρισμένος Λίαμ Λόουσον με τη Racing Bulls, ο οποίος έκανε έναν εξαιρετικό γύρο (1:16.542), αφήνοντας ένα δέκατο πίσω του τον Νίκο Χούλκενμπεργκ με το μονοθέσιο της Audi.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η McLaren φλέρταρε με την καταστροφή στο Q2, καθώς οι Νόρις και Πιάστρι βρέθηκαν στις θέσεις 8 και 10 αντίστοιχα, κινδυνεύοντας με αποκλεισμό, προτού βελτιώσουν τους χρόνους τους την τελευταία στιγμή. Έτσι, η 11η θέση πήγε στον rookie της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ, μπροστά από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Audi). Στη 13η θέση συναντάμε τον εντυπωσιακό Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine, ο οποίος έχει κερδίσει τον ομόσταβλό του, Πιερ Γκασλί (14ος), στις 5 από τις 6 τελευταίες διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των Sprint). Θυμίζουμε ότι ο Γκασλί έτρεχε έχοντας μάθει μόλις την προηγούμενη ημέρα πως του επιστράφηκε το βάθρο που είχε κατακτήσει στο Μονακό.

Καταποντισμός για Άστον Μάρτιν και Φερνάντο Αλόνσο

Πιο πίσω, ο Όλιβερ Μπέρμαν έφερε τη Haas στη 15η θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams περιορίστηκε στη 16η, αφού δεν κατάφερε να περάσει στο Q3. Στο Q1, ο Εστεμπάν Οκόν αποκλείστηκε νωρίς (17ος) για τρίτο συνεχόμενο αγώνα, με τον Άλεξ Άλμπον να ακολουθεί 18ος. Η 10η σειρά του grid βάφτηκε στα χρώματα της Cadillac, με τον Σέρχιο Πέρες (19ος) να κερδίζει ξανά τον Βάλτερι Μπότας (20ος).

Η μεγαλύτερη όμως αρνητική έκπληξη ήρθε από το στρατόπεδο της Aston Martin, η οποία βρέθηκε ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο πίσω από την Cadillac, κλειδώνοντας την τελευταία σειρά. Για πρώτη φορά φέτος, ο Λανς Στρολ κατάφερε να κερδίσει τον Φερνάντο Αλόνσο, παίρνοντας την 21η θέση, αφήνοντας τον Ισπανό θρύλο και παγκόσμιο πρωταθλητή στην τελευταία, 22η θέση μέσα στην πατρίδα του.

Admin every time we see George 🩵 pic.twitter.com/qg5zCX5oSC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 12, 2026

Τα Highlights των κατατακτήριων δοκιμών

Pole Position: Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) – 1:14.679 (3η φετινή pole).

1-2 για τη Mercedes: Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη 2η θέση, μόλις 0,064s πίσω από τον teammate του.

Τέλος στο σερί: Ο Κίμι Αντονέλι (3ος) είδε το σερί των pole positions του να διακόπτεται.

Κόκκινη σημαία στο Q3: Ο Σαρλ Λεκλέρ έχασε το πίσω μέρος της Ferrari στη Στροφή 4 και κατέληξε στον τοίχο (10ος).

Στην 3η σειρά η Red Bull: Μαξ Φερστάπεν (5ος) και Ιζάκ Χατζάρ (6ος) θα εκκινήσουν μαζί.

Εσωτερική μάχη στην Alpine: Ο Φράνκο Κολαπίντο (13ος) κέρδισε τον Πιερ Γκασλί (14ος) για 5η φορά στα τελευταία 6 sessions.

Εφιάλτης για την Άστον Μάρτιν: Έμειναν στην τελευταία σειρά του grid, με τον Λανς Στρολ (21ος) να κερδίζει για πρώτη φορά φέτος τον Φερνάντο Αλόνσο (22ος).