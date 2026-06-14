Formula 1 2026 Grand Prix-Βαρκελώνη: Η επιστροφή του Χάμιλτον

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε επιτέλους την παρθενική του νίκη με τα κόκκινα της Scuderia, σε έναν αγώνα θρίλερ όπου ο Αντονέλι προδόθηκε από το μονοθέσιό του λίγο πριν το τέλος.

Ένα απόλυτο σεμινάριο στρατηγικής (;;;) από το pit wall της Ferrari χάρισε στον Λιούις Χάμιλτον την πρώτη του νίκη με την ιταλική ομάδα στο Grand Prix της Βαρκελώνης. Την ίδια ώρα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Formula 1, Κίμι Αντονέλι, έβλεπε την τύχη να του γυρίζει την πλάτη λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού.

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes έδειχνε έτοιμος να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση πίσω από τον Χάμιλτον, όμως μια ξαφνική αστοχία του κινητήρα του, μόλις τρεις γύρους πριν το τέλος, τον ανάγκασε σε εγκατάλειψη. Το γεγονός αυτό χάρισε τη δεύτερη θέση στον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ενώ ο Λάντο Νόρις συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών. Με αυτή την επιτυχία, ο Χάμιλτον κατάφερε τελικά να ανεβεί στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στην 31η του εκκίνηση με τη Ferrari, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική αναγέννηση που βιώνει τη σεζόν του 2026.

Ένα αποτέλεσμα που «ψηνόταν» καιρό

Ο Βρετανός σούπερ σταρ έφτασε στην Ισπανία έχοντας ήδη τερματίσει δύο συνεχόμενες φορές στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αντονέλι. Μάλιστα, μετά το Grand Prix του Μονακό την προηγούμενη εβδομάδα, ο ίδιος είχε δηλώσει γεμάτος αυτοπεποίθηση ότι η 106η νίκη της καριέρας του «δεν θα μπορούσε να είναι πιο κοντά».

Ωστόσο, για να τα καταφέρει χρειάστηκε να ιδρώσει. Ένα εντυπωσιακό «reset» από την πλευρά του Τζορτζ Ράσελ επέτρεψε στον οδηγό της Mercedes να κλέψει την pole position από τον πρώην teammate του. Ο Ράσελ, που βρισκόταν 68 βαθμούς πίσω από τον Αντονέλι στη βαθμολογία, έκανε τον τέλειο γύρο το Σάββατο, αφήνοντας τον Ιταλό να συμπληρώσει την πρώτη τριάδα της εκκίνησης.

Η μάχη των ελαστικών στους 30°C

Οι διαφορετικές στρατηγικές των ομάδων έγιναν εμφανείς από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Η Mercedes επέλεξε την πιο ασφαλή λύση της γόμας με τη μέση σκληρότητα (medium), σε αντίθεση με τον Χάμιλτον που ρίσκαρε με τη μαλακή γόμα (soft) – μια επιλογή με υψηλό ρίσκο, καθώς τα μαλακά ελαστικά είχαν δείξει έντονα σημάδια φθοράς στις δοκιμές λόγω της ζέστης.

Here's the moment Hamilton pitted and came out ahead of Russell 👇#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/6IN4Q0ccVD — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 30°C, η πίστα «έκαιγε». Ο Ράσελ κράτησε με νύχια και με δόντια την πρωτοπορία στην εκκίνηση και γρήγορα έχτισε μια διαφορά τριών δευτερολέπτων από τον Χάμιλτον, κατά τη διάρκεια των πρώτων 10, σχετικά αναγνωριστικών, γύρων. Την ίδια ώρα, ο μεγάλος κερδισμένος των πρώτων λεπτών ήταν ο έτερος οδηγός της Ferrari, ο Σαρλ Λεκλέρ. Εκκινώντας με τη μέση γόμα, έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα από τη 10η στην 6η θέση και άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δυσκολευόταν εμφανώς με τη μαλακή γόμα της Red Bull.

Αυτό ανάγκασε τους Χάμιλτον και Φερστάπεν να μπουν νωρίς στα pits (στον 12ο γύρο) για να αλλάξουν σε σκληρή (hard) και μέση γόμα αντίστοιχα. Ο Ράσελ ακολούθησε στον αμέσως επόμενο γύρο, αν και ο ίδιος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του μέσω της ενδοεπικοινωνίας.

Το «Mind Game» της Mercedes και η απάντηση της Ferrari

Ο Ράσελ φοβόταν ότι η απόφαση αυτή τον άφηνε «εκτεθειμένο» απέναντι στον Αντονέλι, ο οποίος είχε παρατείνει το πρώτο του stint. Ωστόσο, ο μηχανικός αγώνα του, Μάρκους Ντάντλεϊ, τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Πράγματι, ο Αντονέλι έμεινε στην πίστα μόλις για δύο επιπλέον γύρους προτού βάλει τη σκληρή γόμα, επιστρέφοντας στην πίστα στην τρίτη θέση και διατηρώντας το status quo σε έναν αγώνα που όλοι πίστευαν ότι θα κριθεί στα δύο pits stops.

A hard day, but nothing but respect for Lewis from the Boss 👏 pic.twitter.com/8oQ4Mdt3Cg — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 14, 2026

Η Ferrari, όμως, είχε άλλη άποψη και έριξε μια «βόμβα» στρατηγικής στον 28ο γύρο, καλώντας τον Χάμιλτον στα pits για να του φορέσει τη μέση γόμα, καθώς ο Βρετανός αδυνατούσε να πλησιάσει τον Ράσελ κατά τη διάρκεια του δεύτερου stint. Ο επτά φορές πρωταθλητής επέστρεψε στην πίστα 7ος, αλλά δεν έχασε χρόνο. Προσπέρασε γρήγορα τον Όσκαρ Πιάστρι στη Στροφή 4 για την 6η θέση, και ανέβηκε 5ος στον 30ό γύρο, εκμεταλλευόμενος ένα πολύ αργό pit stop (4,5 δευτερολέπτων) του Μαξ Φερστάπεν.

Το ρίσκο των τριών pit stops που άλλαξε την ιστορία

Η απόφαση της Ferrari να πάει σε στρατηγική τριών στάσεων αποδείχθηκε μια κίνηση ματ. Κι αυτό γιατί, την ίδια ώρα, ο ταχύτατος Αντονέλι είχε πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής (κάτω από μισό δευτερόλεπτο) τον Ράσελ, έχοντας όμως χάσει χρόνο λόγω της κίνησης με τους πιο αργούς οδηγούς (traffic). Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις στον Βρετανό της Mercedes. Ο Ράσελ αμύνθηκε υποδειγματικά, όμως αυτή η εσωτερική μάχη των δύο «ασημένιων βελών» κόστισε σε χρόνο και στους δύο.

Got the shot in the end 😅📸 pic.twitter.com/tSJGW9eEII — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 14, 2026

Βλέποντας την ευκαιρία, ο Λεκλέρ έκανε στην άκρη και άφησε τον teammate του, Χάμιλτον, να περάσει εύκολα στην 4η θέση στον 32ο γύρο. «Τους προλαβαίνω;», ρώτησε ο Χάμιλτον από την ενδοεπικοινωνία, νιώθοντας ότι αυτή ήταν η χρυσή του ευκαιρία. Με τη φρέσκια μέση γόμα, άρχισε να «ροκανίζει» τη διαφορά με καταιγιστικό ρυθμό, επωφελούμενος και από το pit stop του Λάντο Νόρις που βρισκόταν στην 3η θέση.

Το Virtual Safety Car σφράγισε τον θρίαμβο

Η τρίτη θέση μετατράπηκε σε πρωτοπορία του αγώνα στον 38ο γύρο, όταν η Mercedes κάλεσε και τους δύο οδηγούς της στα pits για τη σκληρή γόμα. Αυτό άφησε τους Ράσελ και Αντονέλι 16 και 17 δευτερόλεπτα αντίστοιχα πίσω από τη Ferrari του Χάμιλτον.

Το κερασάκι στην τούρτα για τη Scuderia ήρθε στον 41ο γύρο, όταν η ακινητοποιημένη Aston Martin στη Στροφή 9 προκάλεσε την εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC). Ήταν το τέλειο δώρο για τον Χάμιλτον. Μπήκε στα pits, έβαλε τη σκληρή γόμα και επέστρεψε στην πίστα δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ράσελ, ακριβώς τη στιγμή που έληγε το VSC.

«Εξαιρετική δουλειά, παιδιά!», αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Χάμιλτον. Στη συνέχεια, διαχειρίστηκε υποδειγματικά τον ρυθμό του, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά, καθώς η Mercedes δεν είχε καμία απάντηση στην ταχύτητα της Ferrari.

Με αυτόν τον τρόπο, η Scuderia έβαλε τέλος στο απόλυτο σερί της Mercedes στο ξεκίνημα του 2026, παίρνοντας τη νίκη στον έβδομο γύρο του πρωταθλήματος. Ο Χάμιλτον πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων από τον Ράσελ, ο οποίος προς στιγμήν είχε πέσει τρίτος μετά από ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα του Αντονέλι στην ευθεία των pits. Όμως, δύο γύρους αργότερα (στον 63ο γύρο), η καταστροφή χτύπησε την πόρτα του Αντονέλι. Λίγο νωρίτερα και ο Σαρλ Λεκλέρ είχε τεθεί εκτός αγώνα από την 6η θέση, προδομένος από το σύστημα διεύθυνσης (power steering) της δικής του Ferrari.

Το πέσιμο της καρό σημαίας βρήκε το βάθρο να βάφεται ολοκληρωτικά στα χρώματα της Μεγάλης Βρετανίας (Χάμιλτον, Ράσελ, Νόρις). Πίσω τους τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν στην 4η θέση, ο Όσκαρ Πιάστρι στην 5η, ενώ ο Ιζάκ Χατζάρ χάρισε την 6η θέση στη Red Bull.

Το δίδυμο της Alpine, Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, κατέλαβαν την 7η και 8η θέση αντίστοιχα, ενώ οι Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των βαθμολογούμενων.

Τα Highlights του αγώνα

• Ιστορικό Ορόσημο: Πρώτη νίκη του Λιούις Χάμιλτον με τα χρώματα της Ferrari στην 31η του εκκίνηση με την ομάδα, και 106η συνολικά στην καριέρα του. Αυτή ήταν η πρώτη του επίσκεψη στο πρώτο σκαλί του βάθρου μετά τον Ιούλιο του 2024 στο Βέλγιο.

• H πρώτη νίκη της Ferrari: Η προηγούμενη πρώτη θέση ήταν του Κάρλος Σάινθ στο Grand Prix του Μεξικού, τον Οκτώβριο του 2024.

• Στρατηγική Ματ: Η Ferrari ρίσκαρε με εναλλακτική στρατηγική 3 stops (χρήση soft, hard, medium, hard), η οποία απέδωσε τα μέγιστα χάρη στο ιδανικό timing του Virtual Safety Car (VSC).

• Δράμα για τη Mercedes: Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, εγκατέλειψε άδοξα 3 γύρους πριν το τέλος από αστοχία κινητήρα, ενώ διεκδικούσε τη 2η θέση.

• Βρετανικό Lockout: Το βάθρο διαμορφώθηκε αποκλειστικά από Βρετανούς οδηγούς (Λιούις Χάμιλτον, Τζορτζ Ράσελ, Λάντο Νόρις).

• Διπλή απογοήτευση: Εκτός από τον Αντονέλι, το power steering πρόδωσε και τον Σαρλ Λεκλέρ, στερώντας του μια σίγουρη 6η θέση για τη Ferrari.

• Σπάσιμο του σερί: Η Ferrari έσπασε το αήττητο σερί της Mercedes για το 2026, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη μετά τον Οκτώβριο του 2024 (Μεξικό).