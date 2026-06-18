Formula 1 2026: Ο αγώνας στο Μονακό δεν τελείωσε ποτέ – Στον αέρα το βάθρο

Σχεδόν τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από τη στιγμή που η καρώ σημαία έπεσε στο Πριγκιπάτο του Μονακό για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 του 2026. Οι σαμπάνιες έχουν στεγνώσει, οι οδηγοί έχουν στρέψει την προσοχή τους στους επόμενους αγώνες, όμως η τελική κατάταξη της πιο λαμπερής κούρσας του καλεντάρι παραμένει «στον αέρα». Σε ένα σενάριο που θυμίζει δικαστικό θρίλερ, το GP του Μονακό συνεχίζεται στις αίθουσες της FIA, με τις McLaren, Red Bull και Mercedes να έχουν εξαπολύσει μια νομική αντεπίθεση που απειλεί να τινάξει τη βαθμολογία του πρωταθλήματος στον αέρα.

Πώς φτάσαμε όμως εδώ; Όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος λίγων εκατοστών, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα ντόμινο αντιδράσεων, ικανό να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δεδικασμένα στη σύγχρονη ιστορία του σπορ.

Φωτογραφία αρχείου: F1 2026 MC Grand Prix (Pirelli)

Η δικαίωση του Πιερ Γκασλί και το «Right of Review» της Alpine

Για να κατανοήσουμε το χάος, πρέπει να επιστρέψουμε στην απόφαση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Πιερ Γκασλί δέχθηκε δύο ποινές των 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο pit-lane. Οι ποινές αυτές προστέθηκαν στον τελικό του χρόνο, υποβιβάζοντάς τον από την 3η στην 7η θέση και στερώντας του το βάθρο. Η ομάδα του, υπό την καθοδήγηση του Φλάβιο Μπριατόρε, δεν το έβαλε κάτω. Χρησιμοποιώντας το δικαίωμα αναθεώρησης (Right of Review), παρουσίασε νέα, αδιαμφισβήτητα τεχνικά στοιχεία: H απόσταση που χρησιμοποιούσε το σύστημα τηλεμετρίας της διοργάνωσης για να υπολογίσει την ταχύτητα του μονοθεσίου του Γκασλί στη συγκεκριμένη ζώνη ήταν λανθασμένη. Η FIA αναγνώρισε το σφάλμα, ακύρωσε τις ποινές και επέστρεψε πανηγυρικά την 3η θέση στον Γάλλο.

Αυτή η διόρθωση, ωστόσο, αντί να κλείσει την υπόθεση, άνοιξε μια τεράστια πληγή σχετικά με την αθλητική δικαιοσύνη και την ισονομία.

Φωτογραφία αρχείου: F1 2026 MC Grand Prix (Pirelli) Ο νεαρός Ιζάκ Χατζάρ της Red Bull ο οποίος είχε πανηγυρίσει το πρώτο βάθρο της καριέρας του τερματίζοντας στα χαρτιά 3ος, υποβιβάστηκε αναδρομικά στην 4η θέση

Η εξέγερση των «θιγμένων»: McLaren και Red Bull περνούν στην αντεπίθεση

Η επιστροφή του Πιερ Γκασλί στο βάθρο άλλαξε τις ισορροπίες για τις υπόλοιπες ομάδες. Ο νεαρός Ιζάκ Χατζάρ της Red Bull ο οποίος είχε πανηγυρίσει το πρώτο βάθρο της καριέρας του τερματίζοντας στα χαρτιά 3ος, υποβιβάστηκε αναδρομικά στην 4η θέση. Την ίδια ώρα, ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren έπεσε στην 5η θέση. Το επιχείρημα της McLaren και Red Bull, οι οποίες κατέθεσαν επίσημη έφεση στο Διεθνές Εφετείο της FIA, πηγαίνει βαθύτερα από τους χαμένους βαθμούς. Ο Πιάστρι είχε τιμωρηθεί και αυτός στο Μονακό για τον ίδιο ακριβώς λόγο (υπερβολική ταχύτητα στο pit-lane), βασιζόμενος στο ίδιο –λανθασμένο όπως αποδείχθηκε– σύστημα μέτρησης. Όμως, ο Αυστραλός εξέτισε την ποινή του κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο δικό του pit-stop.

Εδώ εντοπίζεται το μεγάλο παράδοξο: Αν μια ποινή αφαιρεθεί εκ των υστέρων, είναι εύκολο να αφαιρέσεις δευτερόλεπτα από τον τελικό χρόνο; (όπως έγινε με τον Γκασλί). Πώς αποζημιώνεις όμως έναν οδηγό που εξέτισε την ποινή live στον αγώνα, χάνοντας θέση στην πίστα, καθαρό αέρα, ρυθμό και τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική στρατηγική;

Isack Hadjar certainly worked hard out there to earn his first podium of the season! 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/dBH2r3bFwy — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Το… μπέρδεμα της Mercedes και ο «Γολγοθάς» του Τζορτζ Ράσελ

Σαν να μην έφταναν οι εφέσεις των McLaren και Red Bull, η FIA έκανε δεκτό και το δικαίωμα αναθεώρησης της Mercedes για την περίπτωση του Τζορτζ Ράσελ, με την ακρόαση να έχει οριστεί για αυτό το Σάββατο (20/6).

Η περίπτωση του Ράσελ είναι η πιο περίπλοκη από όλες. Ο Βρετανός τιμωρήθηκε αρχικά με 5 δευτερόλεπτα για το ίδιο σφάλμα στο pit-lane. Επειδή όμως η ομάδα δεν εξέτισε σωστά την ποινή κατά τη διάρκεια του pit-stop, οι αγωνοδίκες του επέβαλαν στη συνέχεια ποινή drive-through (διέλευση από το pit-lane χωρίς στάση), η οποία μεταφράζεται σε απώλεια 20 δευτερολέπτων, στέλνοντάς τον εκτός δεκάδας και μακριά από τους βαθμούς. Αν αποδειχθεί ότι η αρχική ποινή του Ράσελ βασίστηκε στο ίδιο λάθος των λίγων εκατοστών στο pit-lane, τότε ολόκληρος ο αγώνας του καταστράφηκε άδικα. Όμως, η αποκατάσταση της κατάταξής του μοιάζει με γρίφο για δυνατούς λύτες, καθώς είναι αδύνατον να προβλεφθεί με ακρίβεια πού θα τερμάτιζε αν δεν είχε αναγκαστεί να εκτίσει το drive-through.

Ένα επικίνδυνο δεδικασμένο για τη Formula 1

Οι ιθύνοντες της Formula 1 βρίσκονται μπροστά σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο. Επί του παρόντος, η επίσημη κατάταξη δείχνει νικητή τον Κίμι Αντονέλι, δεύτερο τον Λιούις Χάμιλτον και τρίτο τον Πιερ Γκασλί, ακολουθούμενο από τους Χατζάρ, Πιάστρι, Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ. Ωστόσο, η απόφαση του Σαββάτου (20/6) για τη Mercedes, σε συνδυασμό με τις εφέσεις των υπόλοιπων ομάδων, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Το μεγάλο ερώτημα που καλείται να απαντήσει το σπορ είναι θεσμικό: Τι συμβαίνει όταν ένα τεχνικό σφάλμα της ίδιας της διοργάνωσης αλλοιώνει τα δεδομένα του αγώνα και η ζημιά για ένα οδηγό είναι μη αναστρέψιμη;

Τελικά το Grand Prix του Μονακό για το 2026 δεν έχει τελειώσει και η απόφαση των δικαστηρίων δεν θα κρίνει απλώς μερικούς βαθμούς, αλλά την ίδια την αξιοπιστία των κανονισμών της Formula 1.

Isack Hadjar's first podium for Red Bull almost had a very different ending 🤏



Isack got away with this nick of the wall on the final lap 😅#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/DmTofM8X8Z — Formula 1 (@F1) June 9, 2026

Τι έγινε στο Μονακό

Νικητής του αγώνα: Κίμι Αντονέλι (Mercedes) – Η παρθενική του νίκη στους δρόμους του Πριγκιπάτου.

Το «προσωρινό» βάθρο του Πιερ Γκασλί: Μετά την ακύρωση των 10 δευτερολέπτων συνολικής ποινής, ο Γάλλος της Alpine ανέβηκε στην 3η θέση, η οποία παραμένει sub judice (υπό δικαστική κρίση).

Το χαμένο ντεμπούτο-βάθρο του Ιζάκ Χατζάρ: Ο οδηγός της Red Bull έχασε (προς το παρόν) το πρώτο βάθρο της καριέρας του στη Formula 1, πέφτοντας αναδρομικά 4ος.

Το σφάλμα των εκατοστών: Η ρίζα του προβλήματος εντοπίστηκε σε λανθασμένη χωροθέτηση των γραμμών μέτρησης της FOM στην είσοδο/έξοδο του pit-lane, επηρεάζοντας τουλάχιστον τέσσερις οδηγούς (Γκασλί, Πιάστρι, Ράσελ και δυνητικά άλλους).